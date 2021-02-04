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Дмитрий Азаров на встрече поблагодарил депутатов Госдумы за активную позицию по отстаиванию интересов жителей региона на высшем уровне

4 февраля 2021 15:28
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Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы, представляющими Самарскую область.

В четверг, 4 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы, представляющими Самарскую область. На повестке – обсуждение актуальных вопросов и задач, решение которых требует совместных усилий команды областного Правительства, депутатского корпуса и сенаторов. В дискуссии приняли участие депутаты Владимир Бокк, Владимир Гутенев, Виктор Казаков, Леонид Калашников, Евгений Серпер, Игорь Станкевич, Александр Хинштейн и сенатор Фарит Мухаметшин, а также члены кабинета министров регионального Правительства.

Именно в ходе таких встреч, которые по инициативе Дмитрия Азарова проводятся на регулярной основе, определяются проекты, которым нужна поддержка депутатов и сенаторов на высшем уровне, прорабатываются вопросы, требующие особого внимания региональных и муниципальных властей. В приоритете и обращения граждан к парламентариям.

К примеру, член Комитета ГосДумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Казаков поднял вопрос о состоянии медучреждений в Красноглинском районе Самары. Обратил внимание на оснащение отремонтированной в 2020 году детской поликлиники городской больницы №7, в которой до сих пор не завершены работы по установке мебели и оборудования. Это препятствует вводу медучреждения в эксплуатацию.

Дмитрий Азаров попросил министра здравоохранения Армена Беняна объяснить, в чем дело, и в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Министр пояснил, что средства на приобретение оборудования и мебели запланированы на текущий год. «Как только средства будут доведены, приступим к закупке оборудования, и тогда введем объект», – заверил министр.

«Что, нельзя было запараллелить эти вопросы? – отчитал Армена Беняна Дмитрий Азаров. – Почему средства на оборудование оказались в дополнительном контракте, когда вы совершенно точно знали, что заканчиваются строительные работы, и поликлиника нуждается в оборудовании? Мы разбирались подробно по разным учреждениям, синхронизировали процессы: закупали оборудование, решали вопросы лицензирования, когда еще строительно-монтажные работы шли. Это никуда не годится. Решайте вопрос в кратчайшие сроки, это очень серьезная недоработка».

Вопросы по теме здравоохранения задал и председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Депутат поинтересовался, как в регионе идет прививочная кампания от COVID-19.

«Хотелось бы получить общую информацию на этот счет, а также узнать, есть ли идея делать прививки, используя производственную базу крупных предприятий?», – уточнил вопрос Леонид Калашников.

Дмитрий Азаров ответил, что накануне регион получил еще 28980 доз вакцины, все они уже переданы в медицинские учреждения. До конца месяца Самарская область получит еще около 100 000 доз. «У нас 137 прививочных кабинетов, вчера лично проверял, как организована их работа», – добавил Глава региона.

При этом Глава региона отметил, что 8 из 137 кабинетов создано как раз на базе крупных производственных предприятий. Также Дмитрий Азаров коротко рассказал депутатам о результатах прививочной кампании против гриппа:

«Вы знаете, что на федеральном уровне поставлена задача 60% населения провакцинировать, хочу вам сказать, что мы с ней справились. Благодаря этой работе на вчерашний день ни одного случая заболевания гриппом на территории области не зафиксировано».

Также в ходе встречи обсуждалась тема обеспечения школьников бесплатным горячим питанием. Губернатор отметил, что в регионе этот механизм отлажен. Он напомнил, что еще до поручения Президента Самарская область стала пилотным регионом, которой совместно с Роспотребнадзором проводил анализ организации школьного питания. Обследовалась пищевая ценность блюд, оценивалась удовлетворённость детей и их родителей качеством школьных блюд.

«Вы знаете, что по инициативе школьных родительских собраний был создан Областной родительский комитет. И в первую очередь я попросил активных родителей заняться этой темой, – отметил Глава региона. – Прошу министра образования Виктора Альбертовича Акопьяна подготовить подробную информацию и направить ее всем депутатам Государственной Думы».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев рассказал, что на следующей неделе в рамках Правительственного часа в Госдуме планируется выступление министра экономического развития РФ Максима Решетникова и попросил Дмитрия Азарова оказать содействие в подготовке информации по вопросам, которые есть у региона.

«Мы видим, что стресс-тест, связанный с ковидом, успешно пройден в нашем регионе. Идет восстановление экономики, промышленность Самарской области очень активно наращивает обороты, поэтому чрезвычайно важно в рамках встречи, которая будет в ГосДуме, поднять целый ряд вопросов. В том числе, связанных с ценами на продовольственные товары и строительные материалы. А для Самарской области, которая вводит большое число объектов и строит в том числе мостовой переход через Волгу, это имеет первоочередное значение. Поэтому синхронизация задач, особенно в рамках позиции фракции, а фракция «Единая Россия» здесь выступает доминирующей силой, должна подкрепляться региональными задачами. Поэтому просим подготовить фактуру, чтобы позиция Самарской области прозвучала на федеральном уровне», – подчеркнул депутат.

Дмитрий Азаров поручил и.о. министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любови Ивановой в кратчайшие сроки собрать всю необходимую информацию.

«Готовьте предложения, у нас целый ряд проектов есть, которые заслуживают внимания», – отметил Губернатор.

Также Владимир Гутенев отметил, что от цен на строительные материалы напрямую зависит конечная стоимость жилья и, соответственно, покупательская способность населения. Дмитрий Азаров ответил, что по итогам прошлого года в Самарской области рост цен был в два раза ниже, чем в среднем по ПФО.

«По количеству сделок на первичном рынке за прошлый год рост составил примерно 9% по сравнению с 2019 годом, – рассказал Глава региона. – Кроме того, количество выданных разрешений на строительство в этом году в два раза выше, чем на ту же дату прошлого года». За счет активной работы Правительства во взаимодействии с застройщиками удалось реализовать ранее непроданное жилье, что позволит активнее получать новые разрешения на строительство и вводить новые квадратные метры.

По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам и главам муниципалитетов проработать каждый поднятый спикерами ГосДумы вопрос и поблагодарил депутатов за активную позицию по отстаиванию интересов жителей региона на высшем уровне, передает пресс-служба облправительства.

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