Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями

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11 мая, во вторник, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки встретился с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских. На встрече обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями.

«Наши регионы связаны тысячами судеб людей. Конечно, это обязывает к выстраиванию самых добрых отношений», — отметил Дмитрий Азаров в начале встречи.

«У нас много совместной работы для обеспечения эффективного сотрудничества между нашими областями», — подчеркнул Алексей Русских.

Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего», который по итогам рассмотрения заявки прошлого года стал лучшим в стране и претендует на статус мирового уровня.

«Мы видим колоссальные перспективы сотрудничества, потому что те направления, которые НОЦ определил для себя как генеральные, являются в том числе отраслями специализации для Ульяновской и Самарской областей, — подчеркнул губернатор Самарской области. — Уверен, что сотрудничество, которое сегодня выстраивается между нашими университетами, предприятиями, даст новый импульс развития науке, технологиям, образованию и промышленности».

Еще одним из вопросов для обсуждения стало заключение соглашения между корпорациями развития Самарской и Ульяновской областей. Дмитрий Азаров отметил, что в этом направлении также открывается большое поле для совместной работы.

«Мы знаем, как активно ведется сегодня работа по привлечению инвестиций в Ульяновской области, и видим здесь возможную синергию, которая будет и объединять наши регионы, и служить повышению уровня благосостояния жителей как Самарской, так и Ульяновской областей», — выразил уверенность Дмитрий Азаров.