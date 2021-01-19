Дмитрий Азаров: «Говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно»

143

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании по развитию строительной отрасли региона поручил главе Минтранса Ивану Пивкину совместно с руководством Самары и Тольятти доработать транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации, поскольку именно транспортная доступность является одним из локомотивов жилищного строительства.

При этом очень важна проработка вопроса организации парковок. Глава региона жестко отреагировал на предложение властей муниципальной столице о вводе платных парковок в центре Самары.

«Прежде всего, нужно все подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, территорий комплексного жилищного строительства, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно», - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает sova.info.