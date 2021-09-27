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Дмитрий Азаров: для "Единой России" окончание выборов - это только начало работы
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: для "Единой России" окончание выборов - это только начало работы

27 сентября 2021 22:23
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Ключевыми вопросами в работе конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» стали изменения в составе Регионального политического совета и избрание спикера Самарской губернской думы.

Чистая и честная победа. В Самарской области подведены окончательные итоги Единого дня голосования 19 сентября 2021 года. Партия «Единая Россия» получила большинство как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Определены победители от партии власти в трех одномандатных округах. Самарскую область в Госдуме нового созыва будут представлять Александр Хинштейн, Виктор Казаков и Андрей Трифонов. Продолжат работы в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации опытные депутаты фракции «Единая Россия» Леонид Симановский и Владимир Гутенев.

По некоторым округам прогнозировался другой результат, но любой опыт -ценен, уверены партийцы. Теперь единороссам региона предстоит провести работу над ошибками, подробно разобрав технологические и организационные подходы в ведении избирательной кампании.

Прошедшие выборы не были простыми. Несмотря на уверенное и лидирующее большинство единороссов в нижней палате парламента и в региональном заксобрании, расслабляться не стоит. Впереди - много работы.

Для многих политических конкурентов «Единой России» в регионе получение вожделенного депутатского мандата любым путем уже означает достижение нужного результата, но для представителей партии власти работа только начинается.

«Гражданская активность и ответственность избирателей помогли сформировать в нашей стране органы представительной власти, максимально отражающие по своему составу политическую волю народа. Тот кредит доверия, который нам выдан, мы обязаны оправдать своей эффективной работой и вернуть его с процентами в виде улучшения жизни людей.», - обратился к однопартийцам секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров.

С таким мнением губернатора Самарской области согласен и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. «Кредит доверия был нам оказан не вчера.И я очень рассчитываю, что новый состав Самарской Губернской Думы также будет соответствовать тем ожиданиям, которые возлагают на нас жители Самарской области» - дополнил парламентарий.

 Ориентиром для последующей результативной работы депутатского корпуса станет Народная программа партии, в которую вошли предложения и идеи жителей всей России. Дмитрий Азаров отметил следующее: «Народная программа – это документ, который аккумулировал надежды и стремления, наказы и пожелания людей, стал выражением коллективной воли сторонников партии».

Ключевыми вопросами в работе участников конференции стали изменения в составе Президиума Регионального политического совета Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» и избрание спикера Самарской губернской думы. Им стал почетный граждан городского округа Самара, академик РАН, профессор Геннадий Котельников. Участники конференции тепло поздравили председателя регионального заксобрания с переизбранием и продолжением законотворческой деятельности.

В новом качестве предстанет один из опытнейших депутатов Самарской губернской думы, председатель комитета по ТЭК, ЖКХ и охране окружающей среды Андрей Кислов. Он представит Самарскую область в верхней палате российского парламента. Кандидатура нового сенатора одобрена большинством голосов.

Помимо подведения итогов прошедшей избирательной кампании и изменений в составе Регионального политсовета, самарские «единороссы» определили те направления работы, которые приведут к росту сплоченности, человеческого и политического потенциала регионального отделения Партии и общественных объединений губернии. О возросшей роли общественников на территории губернии сообщила руководитель Регионального исполнительного комитета реготделения партии Ирина Кочуева.

Традиционно на конференции были отмечены лучшие местные отделения партии, в которых достигнуты наиболее высокие результаты явки и голосования за кандидатов от «ЕР»: Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Приволжский, Сергиевский и Челно-Вершинский районы. Эти местные отделения смогли не только обеспечить победу партии, но и улучшить свои показатели по сравнению с прошлыми выборами.

Деятельность «Единой России» начинается на качественно ином уровне, уверены самарские единороссы. Медики, волонтеры, педагоги, инициативные общественники и предприниматели - энтузиазм новых представителей депутатского корпуса и опыт законотворчества действующих парламентариев позволит начать работу по Народной программе, реализуя сформированные вместе с жителями региона предложения и инициативы.

Напомним, что в ближайшее время будет сформирован новый состав фракции, которая представит партию «Единая Россия» в Самарской Губернской думе. На 28 сентября запланировано первое заседание Думы нового - Седьмого созыва, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"

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