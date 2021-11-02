Депутаты регионального парламента вновь стали автоволонтёрами

1676

Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губдуме Александр Живайкин, депутаты фракции Дмитрий Холин и Михаил Натальчук присоединились к работе волонтерского центра и акции взаимопомощи "Мы вместе"

Новая волна пандемии, колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, дефицит времени и кадров. Чем каждый самарец может помочь медикам? Добровольцы доставляют лекарства и продукты питания пожилым людям, оказывают помощь в оплате услуг ЖКХ, печатают и помогают в получении QR-кодов.

Локдаун – не время для безделья. Самарские единороссы вновь стали автоволонтёрами. Пока на две недели. Предоставить автотранспорт и самим сесть за руль – все без исключения депутаты поддержали такой вариант помощи медицинским работникам. Работа организована в избирательных округах, строго по графику, утвержденному с медучреждениями.

Сезонная заболеваемость ОРВИ и рост пациентов с COVID – 19, в том числе и тех, кто лечится на дому. Без автомобиля обслужить десятки вызовов за смену врачам не удастся.

«Честно скажу, не думал, что мне снова придётся доставать удостоверение волонтёра, что снова мы с коллегами поедем развозить врачей к больным. Но, к сожалению, это так. Была возможность у нас всех летом вакцинироваться, чтобы не допустить очередной волны инфекции, выработать коллективный иммунитет. Сегодня все мои коллеги возобновили работу с местными волонтёрскими штабами, включились в работу. Мы постараемся подставить своё плечо. Однако всё это не решит главной задачи – вакцинации! Это единственный сегодня реальный шанс вернуться к привычной для всех нас жизни», - подчеркнул руководитель фракции партии «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе, заместитель председателя областного парламента Александр Живайкин.

«Важно быть действительно полезными чем-то нашим уважаемым врачам. Увидеть, что сейчас происходит, как увеличилась нагрузка на врачей. Каждый, наверное, на себе ощутил, как долго приходится ждать участкового врача: количество вызовов такое, что физически это невозможно», - отметил председатель комитета Самарской Губернской Думы по регламенту Дмитрий Холин.

Отметим, что движению самарских автоволонтеров чуть больше года. Первые бригады водителей-добровольных в помощь медикам городских больниц вышли на маршрут на машинах с символикой волонтерского центра «Единой России» в ноябре прошлого года.

Напомним, Объединенный волонтерский центр партии был открыт в Самаре в марте 2020 года. Он объединил более 2 тысяч единороссов губернии, активистов «Молодой Гвардии», ОНФ, «Волонтеров -медиков», «Волонтеров Победы» и добровольцев движения «Мы вместе», передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"