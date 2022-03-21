Депутаты «Единой России» доставили лекарства и продукты в пункт временного размещения в Самаре

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Депутаты регионального парламента с первых дней пребывания на самарской земле постарались окружить заботой жителей Донбасса. Кураторы уточняют персональные нужды каждого приехавшего человека, включая списки вещей, обуви по сезону, средств гигиены, сообщила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова. Сегодня «шефы» привезли в ПВР «Дубки» необходимые лекарственные препараты для детей и взрослых, витамины для беременных и кормящих мамочек.

«Мы продолжаем курировать наши пункты временного размещения. Сегодня мы посмотрели условия пребывания людей. Самое главное - мы узнали индивидуальные потребности наших постояльцев. Конечно, гуманитарная помощь оказывается в большом объёме, но тем не менее, здесь есть разные люди. Например, женщина, которая родила и женщина, которая готовится стать матерью. Сегодня мы привезли вкусную выпечку и необходимые лекарственные препараты для женщин, выписанные по назначению врача для улучшения их индивидуального состояния. Сейчас мы работаем уже по индивидуальным потребностям вынужденных переселенцев», - рассказала председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Вместе с вице-спикером регионального парламента Мариной Антимоновой и главой самого «социального» думского комитета Мариной Сидухиной приехали депутаты-единороссы Самарской губернской думы Михаил Натальчук, и депутаты Думы городского округа Самара Эдуард Галстян и Даниил Морозов.

Сегодня впервые доставлены в пункт временного размещения хлебобулочные изделия от самарских производителей: хлеб, батоны, сдобные булочки, любимые многими плюшки «Московские», пироги и пирожки с самыми разными начинками, а для детей – пирожные.

С таткой инициативой вышли депутаты городской Думы Эдуард Галстян и Даниил Морозов, когда узнали, что тут много детей, рассказал депутат регионального парламента Михаил Натальчук. Депутаты привлекли социально ответственный бизнес, и благодаря им теперь каждый день пункт временного пребывания будут снабжать свежими и вкусными хлебобулочными изделиями.

Для вынужденных переселенцев в «Дубках» созданы все условия, отметил руководитель пункта временного размещения Игорь Ларионов. Для детей школьного возраста в ПВР организован образовательный процесс. В ПВР работают детская комната, библиотека, спортивная комната.

«Мы находимся в плотном контакте с руководителем пункта. В дальнейшем каждую неделю он будет формировать нам заявки на то, какая есть необходимость в продуктах питания, вещах, и мы будем помогать и привозить сюда необходимые продукты», - рассказал депутат Самарской городской Думы Даниил Морозов.

Напомним, 25 февраля в Самарскую область прибыли 266 вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска, более половины из них - дети В Самарской области прибывшие жители Донбасса проживают в двух пунктах временного размещения – в детском лагере «Космос -2» и на базе отдыха «Дубки», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"