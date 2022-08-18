Делегация Самарской области под руководством Виктора Кудряшова работала в городе Снежное (ДНР)

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Делегация Самарской области под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова работала в городе Снежное (ДНР). В первый день члены регионального Правительства и депутаты проинспектировали ход ремонта и восстановления социально значимых объектов, подготовку к отопительному сезону.

Напомним, ранее рабочая группа во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы форсировать восстановление инфраструктуры. Глава Самарской области нацелил ответственных руководителей на точное выполнение поставленных задач - от этого зависит качество жизни десятков тысяч человек.

Сейчас в Снежном идет ремонт социальных объектов. Завершается восстановление детско-юношеской спортивной школы, начался ремонт в центре культуры и досуга "Снежинка". Здесь предстоит решить вопрос с отоплением, оборудовать кабинеты для занятий. Также продолжается ремонт в амбулатории МСЧ № 4: обновляется кровля, идут отделочные и инженерные работы.

Преображается и Снежнянский музей боевой славы. Делегация 63 региона передала музею капсулу с землей с родины героев Великой Отечественной войны из Куйбышевской области.

Вместе с администрацией Снежного делегация 63 региона определила вектор дальнейшего взаимодействия. В город до конца года поставят медицинское оборудование и автотранспорт, а также мусоровозы - с такой инициативой выступили предприятия Самарской области. Кроме того, на территорию ДНР вахтовым методом будут отправляться еще специалисты из Самары, которые выразили желание помочь братскому городу. Для их проживания в Снежном уже определили гостиницу-профилакторий.

Уже сейчас в городе должны определить приоритетные объекты для ремонта в 2023 году. Члены рабочей группы отметили, что город остро нуждается в детских и спортивных площадках. Виктор Кудряшов отметил, что именно такие объекты для людей зачастую являются символами позитивных перемен.

Председатель Правительства привел в пример объекты, созданные в Самарской области по нацпроекту "Демография": за последние три года в 63 регионе 15 крупных спортивных объектов, благоустроили более 500 общественных и почти 1000 дворовых территорий.

Напомним, Самарская область первой в России заключила договор о сотрудничестве с городом ДНР. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и руководством города Снежное определили первоочередные задачи.

На просьбу о помощи в восстановлении мирной жизни в Снежном откликнулись тысячи жителей 63 региона, предприятия и организации. Из Самарской области на Донбасс отправлено более 700 тонн гуманитарного груза, техники, стройматериалов.

Фото: СОВА