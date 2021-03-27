Честный и открытый разговор состоялся у губернатор со старшими по домам Сызрани, Октябрьска и Сызранского района

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию встреч со старшими многоквартирных домов, председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов Самарской области.

Первая такая встреча прошла 18 февраля. На связи тогда было более 10 тысяч человек из всех муниципальных образований. Тогда Дмитрий Азаров рассказал, что будет проводить и более адресные встречи со старшими по домам конкретных городов и районов, чтобы вместе оперативно решать застарелые проблемы, давать оценку работе управляющих компаний и местных властей, а также принимать решения по самым актуальным вопросам, которые волнуют жителей региона.

Вечером в пятницу, 26 марта, Глава региона в режиме видеоконференции обсудил вопросы, волнующие жителей Сызрани и Сызранского района, а также Октябрьска. Участие в обсуждении насущных проблем также приняли руководители министерств, главы муниципальных образований и контрольно-надзорных ведомств. На связь с Губернатором вышли более 300 активных жителей региона, которые зачастую на общественных началах обеспечивают качественное обеспечение услуг ЖКХ.

«Я ещё раз убедился в том, что количество неравнодушных людей, которые готовы брать на себя выполнение полномочий по управлению домами, очень велико. И хочу всех старших по домам поблагодарить за эту непростую, нелегкую, но столь важную для всех жителей региона работу», – отметил Дмитрий Азаров.

На встрече каждый мог задать вопрос главе региона в режиме вкс. Дополнительно для разрешения конкретных проблем и вопросов в режиме онлайн был запущен мессенджер по телефону +7-987-155-52-63, куда можно направлять свои сообщения и предложения.

Глава региона отметил, что на первой встрече от старших по домам поступали обращения и предложения организовать деятельность регионального Центра поддержки председателей советов МКД и телефон «Горячей линии» – по принципу «одного окна». Дмитрий Азаров подчеркнул: уже с понедельника, 29 марта, такая работа начнется. Центр будет проводить семинары для старших по домам, ТСЖ и ЖСК.

«Мы создаем все условия для того, чтобы открывались новые предприятия, появлялись рабочие места, чтобы возрастал уровень благосостояния наших граждан. Но еще раз подчеркну: работа жилищно-коммунальной сферы актуальна для каждого жителя нашего региона. Если люди сталкиваются с проблемами каждый день, это их беспокоит и тревожит. Без повышения качества предоставления этих услуг ЖКХ говорить о том, что мы создаём комфортные условия в регионе, невозможно», – уверен Губернатор.

Большую работу по наведению порядка в сфере ЖКХ по поручению Главы региона проводит Государственная жилищная инспекция. Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Викторию Каткову за принципиальный подход работе и нетерпимость к любого рода нарушениям. Так, в пример он привел разбирательство в отношении бывшего сотрудника ГЖИ, подозреваемого в получении взятки от представителя управляющей организации. «Жалоб в этой плоскости достаточно большое количество. И вот есть первый случай, когда мы выявили подобного рода правонарушение. Проверка была инициирована в рамках проводимой профилактической работы по противодействию коррупции. Была установлена попытка фальсификации протоколов собрания собственников жилья. Следственным управлением следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело», – рассказал Губернатор. На данный момент сотрудник уволен со службы, возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.

Одновременно жилинспекция добилась восстановления справедливости в отношении собственников жилья. «Жилищная инспекция обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания собственников в виду отсутствия кворума, которое суд удовлетворил, — отметил Губернатор. — Вот так и нужно действовать – в интересах людей, пресекая любые коррупционные проявления. К сожалению, часто именно они и приводят к некачественному предоставлению услуг как в сфере ЖКХ, так и в других».

Вместе с тем, качество работы в коммунальной сфере во многом зависит и от внимания к этой отрасли со стороны местных властей. Дмитрий Азаров обратил внимание на недоработки глав муниципальных образований в сфере ЖКХ. «Недостаточно внимательное отношение к этим вопросом, к старшим по домам и сподвигло меня выйти на прямую связь, – подчеркнул он. – Прямая, непосредственная работа со старшими по домам, с людьми, которые знают проблему своего двора, улицы, дома, лучше, чем кто-либо другой, только и может приводить к успеху, к улучшению качества предоставляемых услуг. Коллеги, это ваша работа, ваша зона ответственности».

В регионе две трети МКД обслуживают управляющие компании. В Сызрани это более 1500 многоквартирных домов, в Сызранском районе – 187, в Октябрьске – 223. «Понятно, что проблемы во многом общие, но тем не менее, у каждого дома есть свои особенности. Помогать решать вопросы будет жилищная инспекция, министерство ЖКХ региона, но если главы муниципальных образований будут самоустраняться, то я буду «самоустранять» глав. Это моя позиция. Коллеги, это ваша работа и вы должны с ней справляться, а я буду помогать. В том числе, принимая проблемы от людей, которые непосредственно занимаются управлением жилищных фондов и конкретных домов. Ясно, что наша помощь нужна», – заявил Дмитрий Азаров.

Встреча со старшими по домам продолжалась более трех часов. За это время Главе региона были заданы десятки вопросов, касающихся управления жилищным фондом, предоставления коммунальных услуг, развития территорий. Во время встречи председатель сызранского МКД по проспекту Гагарина, 31 Наталья Денисова обратила внимание участников совещания на то, что управляющие компании зачастую выставляют счета жителям домов за невыполненные работы или завышают стоимость услуг в несколько раз. «На протяжении долгих лет я замечаю несоответствие данных в актах выполненных работ и цифр в годовом отчете. Например, в 2017 году нашему дому были приписаны суммы за обслуживание мусоропровода и лифта, которых у нас нет. На сумму 89 тысяч рублей была приписка за опиловку деревьев, которая не была выполнена. Я писала обращения, заявления, но так ничего и не добилась, а компания обанкротилась, – рассказала женщина. – В прошлом году за спил четырех деревьев и семи кустарников уже новая компания со старыми руководителями мне выставили счет более чем на 200 тысяч рублей. Хотя уборка одного дерева стоит 5 тысяч. И перерасчета добиться не могу. Руки опускаются от того, что невозможно добиться честных цен и качественного выполнения работ».

«Это не только непрофессиональная работа управляющей компании, но и бездействие, потакание местной власти работе таких организаций, – отметил Губернатор и поручил главе Сызрани Николаю Лядину в кратчайший срок разобраться в конкретной ситуации. – Должна быть жесткая реакция». Помощь окажет и Госжилинспекция региона.

Председатель совета МКД города Октябрьск Юлия Сиринова рассказала о том, что на счете предыдущей управляющей компании остались средства и при переходе к новой организации деньги перечислены не были. «Мы обращались с письмами по всем инстанциям, пока результата нет. На счету осталось более 200 тысяч рублей. Для нашего дома это существенная сумма, которую мы хотим вернуть себе. Но нам говорят, что управляющей компании есть долги перед ресурсоснабжающими организациями, хотя всех отца нашего дома исправно платят по всем квитанциям», – обратила внимание на существующую проблему председатель дома.

Руководитель ГЖИ Виктория Каткова отметила, что в отношении недобросовестной управляющей компании ГЖИ подала исковое заявление в арбитражный суд об аннулировании лицензии. Кроме того, правоохранительные органы в ближайшее время проверят и финансовую деятельность организации – все материалы уже направлены.

«Надо ставить заслон управляющим компаниям, которые работают по мошенническим схемам, чтобы очистить от мошенников всю отрасль ЖКХ», – подчеркнул Губернатор и предложил главам муниципалитетов организовать специальные группы из числа квалифицированных специалистов, которые будут помогать собственникам домов собирать информацию, документы и направлять их в правоохранительные органы для проверки. Соответствующие полномочия у органов местной власти есть.

Отдельное внимание было уделено вопросам капитального ремонта домов. Люди пожаловались на то, что управляющие организации навязывают свои виды работ без учета мнения людей. «Нам предложили в этом году отремонтировать крышу, хотя она в хорошем состоянии. Нам нужно отремонтировать фасад, поскольку дому уже 44 года. Но пока найти общий язык с управляющей компанией по этому вопросу мы найти пока не можем», – отметила председатель МКД из Сызрани Инна Христиан.

«Управляющие организации обязаны прислушиваться к мнению собственников жилья, старших по домам при выборе вида работ», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Жителям, которые сталкиваются с подобными фактами, необходимо обратиться в соответствующую комиссию при органах МСУ. Глава региона поручил Николаю Лядину разобраться в этом вопросе.

Кроме того, участники встречи обратили внимание на то, что сроки капитального ремонта не выдерживаются из-за несостоявшихся аукционов. Всего в Сызрани ремонта ждут 133 дома. «В настоящий момент из этого количества домов по 116 договоры на выполнение работ с подрядными организациями уже заключены. В этом году ремонт будет выполнен», – отметил руководитель регионального Фонда капитального ремонта Александр Константинов.

Председатель ТСЖ из Сызранского района Светлана Гладкая обратилась за помощью по ремонту дымовых каналов: «Наш дом кирпичный. Во всех квартирах установлено индивидуальное газовое оборудование. Проблема в том, что вентиляционные шахты рушатся и забиваются кирпичной крошкой».

«Ситуация очень тревожная, поскольку от состояния вентиляционных каналов зависит безопасность жителей домов. Необходимо ее рассмотреть на комиссии по ЧС», – поручил Губернатор Главе Сызранского района Виктории Кузнецовой. Если существует угроза возникновения ЧС, муниципалитет может принять экстренные меры и выделить средства на устранение проблемы из собственного бюджета. «Ничего дороже жизни людей нет!» – подчеркнул Дмитрий Азаров. Возможности по оказанию помощи, субсидированию ремонтных работ будут рассмотрены и министерством жилищного-коммунального хозяйства области. «Я обещал, что там, где сами люди несут ответственность за управление жилищным фондом, будем помогать в первоочередном порядке», – заявил Губернатор.

Обновление теплосетей, качественное водоснабжение, тарифное регулирование, замена лифтов, переустройство коммуникаций, благоустройство территорий, создание детских площадок – всего во время встречи поступили десятки обращений от активных жителей региона. Абсолютное большинство этих вопросов могли быть своевременно решены на муниципальном или даже районном уровне, однако невнимание к проблемам побудило граждан обратиться напрямую к Губернатору. «Если в предыдущий период внимания не хватало, теперь будете находить время для общения со старшими по домам, – обратился Дмитрий Азаров к главам. – От этого зависит во многом качество предоставления услуг в жилищно-коммунальном секторе, а значит спокойствие и удовлетворенность людей. Это ключевой момент, когда мы говорим о создании комфортных условий проживания на территории Самарской области».

На встрече поднимались и вопросы развития территорий, возможности ремонта тех или иных социальных объектов. В частности, речь зашла о школе номер 23 в Сызрани, которая капитально не ремонтировали более полувека. «В настоящее время готовится сметная документация на создание проекта реконструкции», – пояснил Глава города Николай Лядин. Губернатор поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну оценить текущее состояние школы и предпринять максимум усилий, чтобы провести работы в этом году – до 1 сентября. Кроме того, в этом году продолжится реконструкция 26 сызранской и 3 октябрьской школы.

По итогам встречи, которая продлилась более трех часов, Главой региона были даны десятки поручений, направленных на улучшение качества жизни граждан. Кроме того, все обращения, которые поступили в смс-чат, будут отработаны и по каждому вопросу будут даны поручения ответственным министерствам и ведомствам.

«Хочу вас всех поблагодарить за активность, за честный и откровенный разговор, а самое главное — за вашу нелегкую общественную работу. Обещаю вам, что наши встречи будут регулярными. Уверен, вместе мы наведем порядок», – подвел итоги встречи Дмитрий Азаров.