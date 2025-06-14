Я нашел ошибку
Главные новости:
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
28-летний житель Безенчука решил украсть велосипед и купить спиртное
28-летний житель Безенчука решил украсть велосипед и купить спиртное
Депутат Госдумы предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов
Депутат Госдумы предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов
Большой симфонический оркестр РФ эвакуируют из Ирана в Азербайджан
Большой симфонический оркестр РФ эвакуируют из Ирана в Азербайджан
Глава Минприроды отметил, что сейчас в качестве пилотного проекта рассматриваются именно мобильные конструкции.
В Правительстве Самарской области прошло заседание оперативного штаба по обращению с ТКО
Химик Дорохов: удобрение хлористым калием грозит угнетением полезной микрофлоры.
Даже разрешенные к свободной продаже удобрения при неправильном применении могут нанести серьезный вред здоровью
Вы сможете создать собственное неповторимое ожерелье.
В Самаре состоится областной семинар-практикум по созданию женского нагрудного украшения в народном стиле
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Большой симфонический оркестр РФ эвакуируют из Ирана в Азербайджан

14 июня 2025 09:54
91
Большой симфонический оркестр РФ эвакуируют из Ирана в Азербайджан

Музыкантов Большого симфонического оркестра РФ имени Чайковского эвакуируют из Ирана в Азербайджан. Всего планируется прибытие 51 члена коллектива, а также около 90 актеров и творческих деятелей.

«Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран, находящихся в республике», цитирует ТАСС сообщение МИД Азербайджана.

Оркестр находится в Исфахане. Также в числе творческих деятелей, оказавшихся в момент удара Израиля в Иране – народный артист и режиссер РФ Федор Бондарчук, граждане России и других стран.

А за день до начала военных действий в Дагестан вернулся Государственный академический ансамбль танца «Лезгинка», принимавший участие в фестивале в Иране.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
70
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
500
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
894
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
1578
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
551
Весь список