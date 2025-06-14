Большой симфонический оркестр РФ эвакуируют из Ирана в Азербайджан

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Музыкантов Большого симфонического оркестра РФ имени Чайковского эвакуируют из Ирана в Азербайджан. Всего планируется прибытие 51 члена коллектива, а также около 90 актеров и творческих деятелей.

«Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран, находящихся в республике», цитирует ТАСС сообщение МИД Азербайджана.

Оркестр находится в Исфахане. Также в числе творческих деятелей, оказавшихся в момент удара Израиля в Иране – народный артист и режиссер РФ Федор Бондарчук, граждане России и других стран.

А за день до начала военных действий в Дагестан вернулся Государственный академический ансамбль танца «Лезгинка», принимавший участие в фестивале в Иране.