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Более 400 часов отработали волонтеры «Единой России» на «горячей линии» по вопросам мобилизации

11 ноября 2022 16:41
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Многоканальный колл-центр «122» создан при поддержке Самарского регионального отделения партии.

О том, что она будет помогать людям, Дарья Пискеева знала всегда, поэтому и пошла в медицинский колледж имени Н.Ляпиной. С первых дней пандемии присоединилась к волонтерам. Раньше Даша работала на «горячей линии» по коронавирусу, сейчас девушка – одна из самых опытных операторов колл-центра по частичной мобилизации.

С объявлением частичной мобилизации у многих жителей Самарской области появились вопросы о порядке призыва, о полагающихся выплатах и льготах для семей мобилизованных, о брони на предприятиях.

«В день на «горячую линию» поступает 700-800 звонков, в первые дни было намного больше. Сейчас большинство вопросов касаются того, как стать добровольцем, и часто интересуются, какие выплаты и льготы можно получить», - рассказывает Дарья о своей работе

Ответы на многие вопросы дают операторы горячей линии «122», для ответа на сложные вопросы привлекаются сотрудники военкомата, военной прокуратуры, юристы, специалисты профильных министерства и ведомств, и даже банковские служащие. Ни один вопрос не остается без ответа, но иногда для того, чтобы разобраться в ситуации и помочь семье мобилизованного, нужно достаточно много времени, случаи бывают довольно непростые, рассказывает волонтер.

Патриотизму Дарья Пискеева училась у своего дедушки. Несмотря на преклонный возраст, бывший летчик готов пойти добровольцем хоть сейчас.

«Я очень горжусь им. Правда, он уже на пенсии, но просто «горит» за нашу страну, очень болеет за наших ребят», - рассказывает Даша.

«Многие люди звонят, хотят быть добровольцами. Они очень сильно настроены, заряжены. Говорят: «Я очень горжусь своей страной. Очень хочу воевать. Пожалуйста, направьте меня туда, куда надо». Такое запоминается навсегда», - считает Дарья.

«Горячая линия 122» уже отработала более 40 дней. Каждый день с 10 утра до 8 вечера, волонтеры партийного центра «Единой России» продолжают принимать звонки и отвечать на вопросы по частичной мобилизации, и будут это делать до полной победы по всем фронтам, уверена Даша и ее коллеги по колл-центру, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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