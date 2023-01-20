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Благоустройство, образование, здравоохранение - в Кинеле обсудили выполнение Народной программы

20 января 2023 10:15
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Благоустройство, образование, здравоохранение - в Кинеле обсудили выполнение Народной программы
Активисты и общественники города встретились с главой Александром Прокудиным и депутатом округа, руководителем фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александром Живайкиным.
 

В городском округе Кинель большую часть наказов составляют работы по ремонту и отсыпке дорог, техническому содержанию многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий, уличному освещению. Часть наказов относится к вопросам капитального строительства, обустройства контейнерных площадок, создания детских игровых зон.

Александр Прокудин заявил, что значительные изменения в облике города – это большая синергия из новаций, ресурсов, труда.  И происходят позитивные изменения благодаря реализации национальных проектов при поддержке губернатора  Дмитрия Азарова, партийной поддержке, ведь  на решение проблем городского округа в последние годы выделяется существенный объем средств.

Так, в городе выполнены в полном объёме показатели по переселению из  аварийного жилья, представлены 32 земельных  участка многодетным семьям, введено рекордное количество жилья (58 800,0 квадратным метра), приобретены 14 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Проведены работы по благоустройству 6 общественных пространств  и 7 дворовых территорий.

По каждому направлению   Народной программы жителям Кинеля предоставили подробный отчёт.  Соответственно, сразу же  проговорили  и о планах  на 2023 год.  

 «Несмотря на боевые действия, остальные вопросы  нельзя  было упускать. Отрадно,  что фундамент «Народной программы» в регионе крепнет.   В этом году  исполнение  поручений жителей региона  обеспечено на 27%, - это даже выше, чем в среднем по стране.  При работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение и мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия», - выразил своё мнение Александр Живайкин и пригласил всех  участников встречи присоединиться к онлайн платформе Народная программа https://nppro.ru/, в которой можно отслеживать все объекты и наказы жителей с привязкой к своим территориям.

Теги: Единая Россия

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