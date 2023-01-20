Благоустройство, образование, здравоохранение - в Кинеле обсудили выполнение Народной программы

В городском округе Кинель большую часть наказов составляют работы по ремонту и отсыпке дорог, техническому содержанию многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий, уличному освещению. Часть наказов относится к вопросам капитального строительства, обустройства контейнерных площадок, создания детских игровых зон.

Александр Прокудин заявил, что значительные изменения в облике города – это большая синергия из новаций, ресурсов, труда. И происходят позитивные изменения благодаря реализации национальных проектов при поддержке губернатора Дмитрия Азарова, партийной поддержке, ведь на решение проблем городского округа в последние годы выделяется существенный объем средств.

Так, в городе выполнены в полном объёме показатели по переселению из аварийного жилья, представлены 32 земельных участка многодетным семьям, введено рекордное количество жилья (58 800,0 квадратным метра), приобретены 14 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Проведены работы по благоустройству 6 общественных пространств и 7 дворовых территорий.

По каждому направлению Народной программы жителям Кинеля предоставили подробный отчёт. Соответственно, сразу же проговорили и о планах на 2023 год.

«Несмотря на боевые действия, остальные вопросы нельзя было упускать. Отрадно, что фундамент «Народной программы» в регионе крепнет. В этом году исполнение поручений жителей региона обеспечено на 27%, - это даже выше, чем в среднем по стране. При работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение и мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия», - выразил своё мнение Александр Живайкин и пригласил всех участников встречи присоединиться к онлайн платформе Народная программа https://nppro.ru/, в которой можно отслеживать все объекты и наказы жителей с привязкой к своим территориям.