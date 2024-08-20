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«Безопасные дороги»: партийцы и общественники оценили промежуточные результаты капитального ремонта трассы Самара – Новокуйбышевск

20 августа 2024 10:13
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Все работы на объекте планируется закончить до 1 октября 2024 года.

Все работы на объекте планируется закончить до 1 октября 2024 года.

Участок автодороги «Самара - Новокуйбышевск» - один из основных выездов из города Самары, который ведет на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.

Работы по капитальному ремонту региональной автомобильной трассы близятся к завершению. Участок дороги ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Автомобильная дорога входит в опорную сеть Российской Федерации

В рамках капитального ремонта участок дороги протяженностью 6,8 км доводят до нормативных параметров  технической категории 1В. «Нами выполнено уширение трех участков автодороги общей протяженностью 1,7 км. Для удобства разворота и безопасности водителей были обустроены широкие обочины, чтобы автомобилисты могли останавливаться, производить ремонт либо просто отдохнуть на дороге. Также проведено обустройство остановок общественного транспорта с заменой остановочных павильонов. На пешеходных переходах у остановок установим современные светофорные комплексы, которые будут предупреждать водителей о пешеходах на дороге», – рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Димов.

На этой неделе дорожники завершили основные работы по устройству верхнего слоя покрытия с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 и приступили к нанесению разметки термопластиком. Кроме того, сейчас ведутся работы по устройству опор освещения, краевого и осевого барьерного ограждений, а также продолжается капитальный ремонт моста через ручей. Все работы на объекте планируется закончить до 1 октября 2024 года.

Работы ведутся под контролем общественников. Промежуточные результаты капитального ремонта трассы оценил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

«Очень важно, что такая высокоинтенсивная дорога будет обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности дорожного движения, в том числе улично-дорожным освещением. Это позволит избежать аварийных ситуаций и сохранить жизни людей», - подчеркнул он.

Отметим, что на территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяжённостью 647 км. В 2024 году в рамках нацпроекта отремонтируют ещё 4 «опорных» участка протяжённостью 77 км.

Кроме того,  в 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети РФ - одно из приоритетных направлений национального проекта. В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.

Напомним, что по итогам обработки предложений жителей региона в народную программу «Единой России» в 2021 году наиболее важными для самарцев направлениями  работы были названы качество автомагистралей при  ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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