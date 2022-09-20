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Байден предложил на пост посла в России Линн Трейси, возглавляющую дипмиссию в Армении

20 сентября 2022 23:13
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Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.

Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении, сообщил Белый дом, пишет РИА Новости.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате с публичными слушаниями и должны быть согласованы с принимающей стороной.

Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.

Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.

Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.

В 2012-2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

 

Фото:  CC0 / Public domain / РИА Новости

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