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Он призвал другие страны, входящие в НАТО, "как можно скорее" одобрить вступление двух стран в альянс.
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
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Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

9 августа 2022 23:58
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Он призвал другие страны, входящие в НАТО, "как можно скорее" одобрить вступление двух стран в альянс.

Американский президент Джо Байден подписал во вторник протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Американский лидер подписал документы на церемонии в Белом доме. Перед этим он призвал другие государства, входящие в НАТО, "как можно скорее" одобрить вступление двух указанных стран в альянс. Байден также заявил, что США "привержены трансатлантическому альянсу", они намерены в свете действий РФ сообща с союзниками создавать то будущее, которого желают. Такую позицию изложил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед подписанием протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Как полагает Байден, "мощь трансатлантического альянса и приверженность США НАТО сейчас важнее, чем когда-либо". По мнению президента, на саммите альянса в июне входящие в него государства продемонстрировали, что "двери НАТО остаются открытыми для стран в Европе, которые разделяют наши ценности и отвечают высоким стандартам нашего альянса".

Как сообщил Байден, ранее во вторник он поговорил по телефону с лидерами Финляндии и Швеции, поздравив их "с невероятным прогрессом" в вопросе ратификации вступления двух стран в НАТО.

Присоединение Финляндии и Швеции к альянсу должны ратифицировать все его члены.

 

Фото:   Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/"известия"

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