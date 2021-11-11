Автоволонтеры Самары помогают снизить нагрузку на врачей  

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Осень для медиков - всегда тяжелое время из-за всплеска сезонных ОРВИ и ОРЗ. Количество обращений увеличилось в несколько раз, да и каждому пациенту теперь приходится уделять больше времени.

Участковые терапевты многих самарских поликлиник чаще всего добираются до пациентов пешком — служебного транспорта на всех не хватает. То время, которое можно было бы потратить на прием больных, уходит на дорогу, рассказывают врачи и фельдшеры. Автоволонтеры могут помочь врачам. И это очень несложная, но такая реальная помощь.

О том, что он станет волонтером, Владислав раньше никогда не задумывался. Вот уже больше двух недель молодой человек помогает медикам городской больницы № 6 добраться к пациентам. Владиславу 20 лет, он - студент четвёртого курса Самарского Технического университета, активист местного штаба «МГЕР» Железнодорожного района Самары. Круг его интересов обширен, но Влад находит время для добрых дел.

Отметим, что за 2 недели локдауна в Самарской области депутаты регионального заксобрания фракции «Единая Россия» вместе с врачами побывали более чем на сотне вызовов. Наравне со своими старшими товарищами волонтеры «Молодой гвардии» выезжали в составе мобильных бригад на врачебные смены в Советском, Промышленном и Красноглинском районах Самары. Работа волонтерского центра партии продолжается.

Врач-терапевт амбулаторного ковид-центра Екатерина Лябина и ее коллеги благодарят каждого, кто продолжает присоединяться к акции. И говорят, что такие люди не меньшие герои, чем те, кто сейчас спасает жизни в стенах больниц.

Присоединиться к автоволонтерам можно по тел. 8-937-100-35-05, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"