Я нашел ошибку
Главные новости:
Отвечает главный терапевт минздрава Ирина Золотовская.
Какую вакцину выбрать для первой вакцинации?
В Самаре за сутки заболели 668 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Посетили строящуюся школу на 5-ой просеке, а также детские сады на улицах Подшипниковая и Ташкентская.
В Самаре проверили строительство детских садов и школы
Трагедия произошла на территории арендуемой женщиной.
Предпринимательницу из Жигулевска будут судить после смерти подростка от удара током
Она занималась заготовкой корма для домашнего скота, нарезая овощи ножом.
В селе Уваровка мать ножом повредила глаз своему сыну
В осенне-зимний период пожарно-спасательным подразделениям приходится часто выезжать на ликвидацию пожаров происходящих на территории частных домовладений.
МЧС СО: соблюдайте правила пожарной безопасности на придомовых территориях
Благотворительный фонд «Память поколений» оказывают помощь ветеранам.
Ветерану Великой Отечественной войны из села Русская Борковка вручили новую инвалидную коляску
Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год.
Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.2
0.51
EUR 81.66
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Автоволонтеры Самары помогают снизить нагрузку на врачей  

11 ноября 2021 14:48
167
Третью неделю добровольцы волонтерского центра партии «Единая Россия» выезжают к пациентам вместе с медиками.

Осень для медиков - всегда тяжелое время из-за всплеска сезонных ОРВИ и ОРЗ. Количество обращений увеличилось в несколько раз, да и каждому пациенту теперь приходится уделять больше времени. 

Участковые терапевты многих самарских поликлиник чаще всего добираются до пациентов пешком — служебного транспорта на всех не хватает. То время, которое можно было бы потратить на прием больных, уходит на дорогу, рассказывают врачи и фельдшеры. Автоволонтеры могут помочь врачам. И это очень несложная, но такая реальная помощь.

О том, что он станет волонтером, Владислав раньше никогда не задумывался. Вот уже больше двух недель молодой человек помогает медикам городской больницы № 6 добраться к пациентам. Владиславу 20 лет, он - студент четвёртого курса Самарского Технического университета, активист местного штаба «МГЕР» Железнодорожного района Самары. Круг его интересов обширен, но Влад находит время для добрых дел.

Отметим, что за 2 недели локдауна в Самарской области депутаты регионального заксобрания фракции «Единая Россия» вместе с врачами побывали более чем на сотне вызовов. Наравне со своими старшими товарищами волонтеры «Молодой гвардии» выезжали в составе мобильных бригад на врачебные смены в Советском, Промышленном и Красноглинском районах Самары. Работа волонтерского центра партии продолжается.

Врач-терапевт амбулаторного ковид-центра Екатерина Лябина и ее коллеги благодарят каждого, кто продолжает присоединяться к акции. И говорят, что такие люди не меньшие герои, чем те, кто сейчас спасает жизни в стенах больниц.

Присоединиться к автоволонтерам можно по тел. 8-937-100-35-05, передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Коронавирус Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего в регионе число вакцинированных жителей составляет на данный момент 58,5% от плана.
13 октября 2021, 23:24
В Самарской области зафиксирован прирост по вакцинации после введения ограничений
Всего в регионе число вакцинированных жителей составляет на данный момент 58,5% от плана. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1049
Более 400 жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19 на дому
23 апреля 2021, 12:36
Более 400 жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19 на дому
Для проведения вакцинации маломобильным пациентам необходимо обратиться в свою поликлинику по телефону. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1083
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021, 13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 22 апреля выявлены 190 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1264
В центре внимания
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
11 ноября 2021  13:37
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
240
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
11 ноября 2021  13:28
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
542
самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
11 ноября 2021  11:41
Самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
245
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
11 ноября 2021  11:24
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
566
Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке
11 ноября 2021  10:01
Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке
269
Весь список