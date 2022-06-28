Андрей Кислов: "Соблюдается баланс между соцобязательствами и опережающим развитием"

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Во вторник, 28 июня, депутаты Самарской Губернской Думы сразу в двух чтениях приняли решение об увеличении доходов регионального бюджета на 5,6 млрд рублей в 2022 году за счет федеральных средств. В пленарном заседании областного парламента принял участие сенатор Российской Федерации, представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов. Парламентарий прокомментировал принятые решения.



Сенатор отметил, что несмотря на экономические трудности Самарская область удерживает темпы социального развития региона, а также реализует несколько крупных инфраструктурных проектов.

"Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров дополнительно привлек 5,6 млрд рублей на дальнейшее развитие области в 2022 году. Эти средства будут направлены, в первую очередь, на решение задач, поставленных Президентом России. Более 2,2 млрд рублей в текущем году дополнительно предусмотрены на обновление автомобильных дорог – как региональных, так муниципальных и сельских. 1,2 млрд рублей пойдут решение проблем в сфере занятости. 400 млн рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения", - отметил Андрей Кислов.



Также на заседании Губернской Думы было принято решение об увеличении расходов областного бюджета на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». По мнению сенатора, приоритетом при формировании областного бюджета всегда был и остается баланс между выполнением социальных обязательств и опережающим развитием. Андрей Кислов выразил надежду, что этот тренд сохранится и в дальнейшем.

"Текущий региональный бюджет – это бюджет развития. Руководству области удается не допустить стагнации и выполнять взятые на себя социальные обязательства. При этом в Самарской области возводятся такие масштабные и стратегически важные объекты, как мостовой переход через Волгу, который поможет существенно перераспределить транспортную нагрузку и сделать наш регион частью крупного международного инфраструктурного проекта", - считает сенатор.

Принятые изменения в региональный бюджет также предусматривают перераспределение между муниципалитетами субвенции на обеспечение жильем тружеников тыла, детей-сирот и другие категории граждан, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: департамент информационной политики СО