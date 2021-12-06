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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Андрей Кислов: Реализация Народной программы должна идти в непрерывном режиме

6 декабря 2021 18:31
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Участник ХХ Съезда Партии «Единая Россия», сенатор от Самарской области поделился впечатлениями от работы на съезде.

Член Совета Федераций от Самарской области Андрей Кислов уверен, одно из ключевых решений заключительного этапа ХХ Съезда партии «Единая Россия» - утверждение планов дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

«Одно из важных решений, принятых на съезде партии – начало реализации Народной программы, которая была сформирована благодаря инициативам и предложениям многих людей, в том числе более 200 тысяч жителей Самарской области. Во время недавних выборов каждый партийный кандидат привлекал граждан к ее формированию. Благодаря этому «Единая Россия» смогла выстроить прямой диалог с людьми, и они доверили партии дальнейшее развитие страны. Жители активно высказывали свои мнения, которые легли в основу программного документа. В результате был сформирован комплексный план, состоящий из ключевых тематических блоков: от модернизации здравоохранения и развития промышленности до повышения благосостояния и расширения социальных гарантий.

Президент России Владимир Владимирович Путин одобрил Народную программу и поставил задачу приступить к выполнению поставленных целей. Специально для этого по предложению главы государства созданы профильные партийные комиссии, принято решение о ежегодном отчете перед избирателями. Как сказал Президент, каждое данное людям слово должно становиться реальным делом, а достигнутый результат – менять жизнь к лучшему.

Хочу особо отметить, что работа по реализации Народной программы в Самарской области уже активно ведется. По инициативе главы региона Дмитрия Игоревича Азарова во время широкого общественного обсуждения областного бюджета были учтены многие предложения жителей и институтов гражданского общества. Но здесь также немаловажна активность каждого народного избранника, взявшего обязательства перед людьми. Реализация Народной программы должна идти в непрерывном режиме, чтобы жители могли увидеть и ощутить результаты этой работы на себе», - отметил сенатор от Самарской области.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России».  Участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии. Были подведены итоги 5 лет работы депутатов Госдумы и утверждены планы на будущее, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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