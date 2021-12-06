Андрей Кислов: Реализация Народной программы должна идти в непрерывном режиме

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Член Совета Федераций от Самарской области Андрей Кислов уверен, одно из ключевых решений заключительного этапа ХХ Съезда партии «Единая Россия» - утверждение планов дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

«Одно из важных решений, принятых на съезде партии – начало реализации Народной программы, которая была сформирована благодаря инициативам и предложениям многих людей, в том числе более 200 тысяч жителей Самарской области. Во время недавних выборов каждый партийный кандидат привлекал граждан к ее формированию. Благодаря этому «Единая Россия» смогла выстроить прямой диалог с людьми, и они доверили партии дальнейшее развитие страны. Жители активно высказывали свои мнения, которые легли в основу программного документа. В результате был сформирован комплексный план, состоящий из ключевых тематических блоков: от модернизации здравоохранения и развития промышленности до повышения благосостояния и расширения социальных гарантий.

Президент России Владимир Владимирович Путин одобрил Народную программу и поставил задачу приступить к выполнению поставленных целей. Специально для этого по предложению главы государства созданы профильные партийные комиссии, принято решение о ежегодном отчете перед избирателями. Как сказал Президент, каждое данное людям слово должно становиться реальным делом, а достигнутый результат – менять жизнь к лучшему.

Хочу особо отметить, что работа по реализации Народной программы в Самарской области уже активно ведется. По инициативе главы региона Дмитрия Игоревича Азарова во время широкого общественного обсуждения областного бюджета были учтены многие предложения жителей и институтов гражданского общества. Но здесь также немаловажна активность каждого народного избранника, взявшего обязательства перед людьми. Реализация Народной программы должна идти в непрерывном режиме, чтобы жители могли увидеть и ощутить результаты этой работы на себе», - отметил сенатор от Самарской области.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». Участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии. Были подведены итоги 5 лет работы депутатов Госдумы и утверждены планы на будущее, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"