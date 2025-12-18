Анастасия Сорокина покинула пост зампреда правительства Самарской области

Анастасия Сорокина освободила должность заместителя председателя правительства региона. Она курировала вопросы градостроительства, архитектуры, культуры и развитие креативных индустрий. Информацию об уходе чиновницы подтвердили в областном кабинете министров, сообщает портал «Волга Ньюс».​

Сорокина работала в команде губернатора Вячеслава Федорищева с лета 2024 года. Изначально она занимала пост помощника по урбанистике, а в марте 2025 года получила назначение на должность зампреда. До переезда в Самару чиновница занималась архитектурными проектами и развитием общественных пространств в Туле и Нижнем Новгороде.