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Александр Фетисов провел совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот

31 марта 2021 20:07
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В этом году предполагается обеспечить квартирами 601 молодого человека этой категории.

Во вторник, 30 марта, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по содействию органам местного самоуправления Самарской области в строительстве жилых объектов для обеспечения лиц из числа детей-сирот и взаимодействию со строительными организациями (застройщиками).

В заседании рабочей группы приняли участие представители заинтересованных органов исполнительной власти, надзорных органов, глава муниципального района Сергиевский.

«Исполнение обязательства по обеспечению жильем детей-сирот находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. На совещании в декабре прошлого года Глава региона принял решение установить ежегодный срок, до которого молодые люди этой категории должны получать квартиры, – 1 октября. Сегодня наша задача - оценить текущую ситуацию и определить план работы по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот на 2021 год и период с 2022 по 2023 годы», - отметил Александр Фетисов. 

Руководитель управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталья Хохлова сообщила, что за период с 2014 по 2020 годы из областного бюджета на эти цели было выделено 4,7 млрд рублей (в том числе средства федерального бюджета в размере 571,1 млн рублей), обеспечено жилыми помещениями 4180 детей-сирот. Большая часть квартир приобреталась на первичном рынке (50-80%). 

В этом году предполагается обеспечить квартирами 601 молодого человека этой категории. Средства на покупку данного количества квартир распределены в 37 муниципальных образований. На данный момент закуплено 30 квартир (Сызрань, Чапаевск, Кинельский, Кинель-Черкасский, Шенталинский районы). Торги в ряде муниципалитетов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от застройщиков. Сейчас документация размещается на торгах повторно, при этом муниципалитеты уже частично компенсируют стоимость квадратного метра жилья средствами местного бюджета. Также участники рабочей группы отметили недостаточное предложение на вторичном рынке.

Глава Сергиевского района Алексей Веселов поделился опытом решения вопроса с жильем для детей-сирот на территории муниципалитета. В списке на получение жилья в районе сейчас состоят 112 детей-сирот, 55 из них подлежат обеспечению жилыми помещениями в этом году. В 2018-2019 годах в районе были построены 2 многоквартирных дома по 20 квартир, 32 квартиры в которых получили дети-сироты. В прошлом году в районе начали строить блоки жилых домов на 4 хозяина, такая планировка жилья, по словам Алексея Веселова, наиболее подходит для сельских территорий и уже получила хорошие отзывы людей.   

Александр Фетисов обратил внимание участников совещания на необходимость передачи положительного опыта в другие муниципальные районы области. 

Также был рассмотрен положительный опыт Республики Татарстан по использованию в работе по обеспечению жилыми помещениями граждан комплексного реестра, в который включены все категории граждан, нуждающихся в жилье – дети-сироты, малоимущие, молодые семьи, труженики тыла и др. По итогам встречи принято решение рассмотреть возможность применения в регионе положительного опыта Республики Татарстан по приобретению жилья, а также с целью контроля данного вопроса провести повторную встречу в конце апреля 2021 года.


 

 

 

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