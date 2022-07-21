 Александр Фетисов провел заседание комиссии по делам несовершеннолетних

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В среду, 20 июля, состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов. Основной вопрос касался работы с несовершеннолетними в части профилактики безнадзорности и правонарушений, экстремистских проявлений в молодёжной среде.

Данное направление деятельности находится на постоянном контроле Главного управления МВД России по Самарской области. По информации ведомства, анализ подростковой преступности по итогам 6 месяцев 2022 года показывает, что на территории области наблюдается снижение уровня подростковой преступности на 19% (на 21% снизилось количество грабежей, совершенных несовершеннолетними, на 11% – краж, на 54,5% – преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 83,3% – мошенничеств, на 39% – совершенных ранее совершавшими преступления несовершеннолетними, на 21,4% – совершенных группой несовершеннолетних или при соучастии. Преступлений экстремистского характера не зарегистрировано.

На основе анализа причин и условий, способствующих совершению подростками противоправных деяний, разрабатываются конкретные меры профилактики. Также сотрудники ГУ МВД России по Самарской области на постоянной основе проводят лекции и беседы среди учащихся образовательных организаций, направленные на предотвращение распространения идей экстремизма и терроризма в молодежной среде. Организовано взаимодействие с преподавательским составом образовательных организаций, где учится большое количество детей из других стран.

В данную работу включены и образовательные организации: выявляются дети, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающие или систематически пропускающие занятия по неуважительным причинам, семьям оказывается помощь. Для тех подростков, кто состоит на профилактическом учете, в образовательных учреждениях разработан и реализуется комплекс мер, направленных на профилактику рецидива правонарушений и преступлений, работа проводится не только с ребенком, но и с его родителями.

«Вовлечение подростков в спортивно-туристическую деятельность, военно-патриотическую работу, компьютерные клубы, художественную самодеятельность и другие позитивные созидательные сферы способствует переключению интересов, формированию самосознания, положительной смене жизненных приоритетов. Поэтому данная работа должна охватывать все больший круг молодежи», - подчеркнул Александр Фетисов.

В марте 2022 года состоялись областные профилактические баттлы «ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ». В них приняли участие 65 команд (325 обучающихся, включая тех, кто состоит на профилактическом учете) из образовательных организаций Самарской области. Участникам предлагалось высказать свое отношение по проблемным вопросам, решать профилактические кейсы и показать навыки командной работы.

В мае 2022 года проведен ежегодный областной слет волонтеров, работающих в сфере профилактики. На слет собрались свыше 100 волонтеров - обучающихся и студентов средних профессиональных учреждений в возрасте от 14 лет до 21 года.

Также в мае для обучающихся 7-11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций состоялась видеоконференция «Имею право знать» на тему «Профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений, пропаганда ЗОЖ, безопасность несовершеннолетних и организация занятости в период летних каникул». В видеоконференции приняли участие свыше 5000 человек.

Организована занятость несовершеннолетних в период летних каникул. Педагоги содействуют включению «трудных» подростков в объединения дополнительного образования, помогают в организации временного трудоустройства и осуществляют персональный контроль за занятостью таких учащихся. Так, в июне 2022 года 2254 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (100 %), были охвачены различными видами занятости: лагеря дневного пребывания посещали 25%; объединения дополнительного образование и профильные смены – 25%; занятия на площадках стадионов, сельских домов культуры, библиотек – 20%; были трудоустроены – 18%; отдохнули в стационарных оздоровительных лагерях – 12%. Работа по организации летней занятости несовершеннолетних будет продолжена в июле-августе 2022 года.

Социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, осуществляют комплексные центры социального обслуживания населения Самарской области. В первом полугодии 2022 года на сопровождении состояло 3462 семьи, в которых воспитывается 6479 детей.

В 2021 – 2022 учебном году педагогические работники прошли обучение по программам профилактики: свыше 300 педагогов прошли курсовую подготовку по профилактике правонарушений в детско-подростковой среде и противодействию идеологии экстремизма и терроризма на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования» и ГБОУ ДПО «Центр профессионального образования», свыше 1300 педагогов приняли участие в областных семинарах и конференциях, посвященных актуальным вопросам профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной среде; свыше 12100 педагогов обучены на онлайн-курсах повышения квалификации по вопросам антитеррористической защищенности и профилактики экстремизма; свыше 200 педагогов прошли курсовую подготовку по организации работы школьных служб примирения на базе ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».

Такая практика продолжится.

Также на комиссии было одобрено предложение усилить подготовку вожатского состава, привлекая к этой работе не только студентов образовательных организаций педагогического направления, но и других вузов, с внедрением практики отбора по итогам прохождения подготовки. Принято решение разработать и внедрить алгоритмы помощи детям из семей, где есть взрослые, недавно освободившиеся из мест лишения свободы, осужденные без изоляции от общества по статьям, связанным с употреблением наркотических средств и психотропных веществ.

В образовательных организациях общего и профессионального образования будет активизирована система наставничества в отношении ребят с ОВЗ, детей «группы риска», состоящих на профилактическом учете.