10 мая о своем решении досрочно покинуть должность заявили пять глав регионов

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, сообщает РБК.



10 мая о своей досрочной отставке объявили пять губернаторов. Это губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.



После ухода Васильев заявил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне. Радаев рассказал, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы», не уточнив, на каком именно. Жвачкин напомнил, что ему не так давно исполнилось 65 лет и что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. Любимов выразил надежду, что сможет «в это сложное время» быть полезным стране на новой должности, не уточнив, о какой должности идет речь.

Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев;

Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов;

Врио Рязанской области — глава Росстата Павел Малков;

Врио Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин;

Врио Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

В каждом из документов президент принял отставку предыдущего главы региона с формулировкой «по собственному желанию».

Фото: ТАСС