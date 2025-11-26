Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области

26 ноября 2025 13:42
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области

Общество «Знание» опубликовало список обладателей первых в истории региональных наград Знаниеремия, которые присуждаются за вклад в просвещение в субъекте РФ. Список обладателей наград доступен на сайте Знаниеремия.

Открывая заседание Почетного жюри Знание.Премия в Москве, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко отметил, что в этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия.

«У нас на первом месте просветительские проекты, которые посвящены сбережению исторической памяти, памяти о героях Великой Отечественной войны. Очень много проектов посвящено героям специальной военной операции. Очень важно и здорово, что среди номинантов, среди просветителей есть сами участники специальной военной операции, у которых особое моральное право рассказывать подрастающему поколению о том, что такое настоящий патриотизм, что такое настоящая готовность встать на защиту своей страны. Когда об этом говорят ребята с звездами героев и боевыми орденами на груди, к ним другое доверие», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Лучшим просветителем Самарской области стал Владислав Сергеевич Дерябин, заместитель директора и учитель обществознания школы №121 г. Самары. С 2023 г. он является лектором Российского общества «Знание» и провел более 150 выступлений для школьников и педагогов. Дерябин реализовал грантовые проекты «Знание в школы» и «Сила в знаниях», на базе которых создал сеть школьных просветительских центров в Самарской и Саратовской областях. Его ключевая методическая находка — подготовка самих школьников как лекторов для сверстников, что позволило значительно расширить охват просветительской деятельности: в 2023/24 г. инициативы вовлекли более 2 тыс. участников, а в 2024/25 — около 3 тыс. Его работа направлена на формирование гражданской идентичности, укрепление интереса к науке и сохранение исторической памяти.

Лучшим просветительским проектом региона стал «Мост поколений», реализуемый Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). Проект выстроен вокруг идеи межпоколенческого диалога: студенты и школьники не только участвуют в мастер-классах, дискуссиях и акциях по экологической и социальной безопасности, но и встречаются с ветеранами СВО. В 2024–2025 гг. прошло двадцать мероприятий, каждое из которых объединило до 700 участников, а записи набрали свыше 1,9 тыс. просмотров. «Мост поколений» показывает молодежи живые примеры служения стране и личной ответственности, помогает выстраивать этические ориентиры и укрепляет преемственность поколений.

Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов.

После заседания Почетного жюри свои голоса могут отдать жители России – победителей номинации «Народный выбор» определят в ходе онлайн-голосования, которое впервые пройдет на платформе MAX. Отдать голос за фаворитов в каждой номинации можно до февраля 2026 года. В числе претендентов на победу, в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» представитель Самарской области — Алексей Атапин, директор самарского лицея «Престиж». Победитель будет объявлен на торжественной церемонии награждения в 2026 году в Москве.

Юбилейный сезон Знаниеремия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда»; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты»; информационных партнеров — МИЦ «Известия», телерадиокомпании «Звезда» и медиахолдинга «ФедералПресс».

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

