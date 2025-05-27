«ЗИМ Галерея»: 30 мая стартует цикл бесплатных пешеходных экскурсий «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» 

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30 мая стартует цикл пешеходных экскурсий «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» (12+), организованных «ЗИМ Галереей». Прогулки по знаковым архитектурным объектам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина будут проходить все лето в партнерстве с самарским бюро «Город-курорт».

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» создана на основе авторского аудиогида, разработанного историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея». В прошлом году цикл экскурсий на основе аудиогида проходил с июня по октябрь в рамках фестиваля «ЗИМфест. Наследие модернизма».

За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.

Все экскурсии бесплатные, но необходимо пройти регистрацию по ссылкам. Количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться на мероприятия, только если вы действительно сможете их посетить.

Бесплатно, но необходима обязательная регистрация https://zim-galereya.timepad.ru/event/3385460/

Сбор группы у центрального входа в самарский филиал Третьяковской галереи (улица Ново-Садовая, 149)