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Жительница Клявлинского района Инна Ким создает матрешек разных национальностей

12 октября 2022 15:57
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Матрешки из самарской глубинки разбредаются по всему миру – одна уехала в Италию, другая в Америку, а одна даже попала к папе римскому в Ватикан!

Зимние пейзажи, сказочные сюжеты, традиционные костюмы – каждая матрешка Инны Ким из Клявлинского района как маленькая неповторимая картина. Рассматривать ее румяных красавиц можно часами, выискивая на их круглых боках все новые и новые детали.

Самая первая матрешка, которую Инна Ким расписала много лет назад, еще будучи жительницей крупного города в Казахстане, была вполне обычной: в платочке, с ягодкой в руке. Только такой результат художницу с красным дипломом не устроил. Тогда Инна стала искать свой авторский почерк. Решила, что каждая ее матрешка в наборе должна быть не похожей на свою старшую сестру.

– Я начала создавать тематических матрешек, придумывать самые разные сюжеты. Например, тема общая – зима, а каждая фигурка уникальна – у одной Снегурочки зверек на руках, у другой мешок с подарками, у третьей – зимний лес на платье, – рассказывает Инна Ким. – Берешь ее, рассматриваешь внимательно, потом открываешь следующую, а там совсем другая красавица. То есть получается подарок один, а сюрпризов много.

Матрешки из самарской глубинки разбредаются по всему миру – одна уехала в Италию, другая в Америку, а одна даже попала к папе римскому в Ватикан!

С огромной ответственностью Инна Ким создает матрешек разных национальностей. Маленькая игрушка становится хранителем ценных знаний о традициях конкретного народа. Художница из Клявлинского района не берется за портретные матрешки, не рисует животных или, к примеру, политиков. В основном это всегда девицы-красавицы в хорошем настроении, с частичкой души своего создателя.

– На один набор у меня уходит где-то месяц. Быстро и много я никогда не берусь делать, так как они получаются неживые, неинтересные. Когда торопишься, не удается вложить в матрешку свои эмоции, – поясняет Инна.

Своих матрешек мастерица называет ласково – доченьки. Говорит, что всегда переживает за их судьбу, но отдает игрушки в другие руки с легкостью. Ведь что может быть приятнее, чем делиться радостью.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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