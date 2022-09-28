Жители улицы Прудовая в Самаре выразили благодарность спасателям за смелость и оперативность при тушении пожара

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В Главное управление МЧС России по Самарской области часто приходят письма с благодарностью от жителей Самары и области. Граждане благодарят пожарных за спасение жизни и имущества, за смелость и оперативность при тушении огня.

Одно из таких писем с благодарностью за тушение пожара повышенной сложности, произошедшего в Самаре 14 сентября, пришло от жителей улицы Прудовой в Самаре.

«Мы, жители улицы Прудовая г. Самары, хотим выразить благодарность сотрудникам, приехавшим на пожар 14.09.2022г. в частный сектор по адресу: г. Самара, ул. Прудовая, 15.

Первые прибывшие ребята сработали очень хорошо и слаженно, спасли человека и не дали загореться нашим домам. Увидев, как парни отважно и мужественно зашли в горящий дом и вынесли из него нашего соседа живым, мы с полной уверенностью можем спать спокойно.

С огромной благодарностью к ребятам-пожарным, жители улицы Прудовая.

Желаем им крепкого здоровья, удачи и сухих рукавов!

Спасибо за ваш нелегкий труд, руководство и организацию в тушении пожаров и спасении людей!»

Пожар в Самаре по улице Прудовая произошел 14 сентября. Сообщение о нем поступило в 14.37. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 150 м2. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «1-БИС». В 15.08 огнеборцы локализовали возгорание, а в 15.12 - полностью ликвидировали. На месте работали 36 человек личного состава и 9 единиц техники. На пожаре был спасен мужчина 1948 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО