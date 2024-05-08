Жители Самары скупают вещи эпохи СССР: что в тренде?

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Аналитики Авито изучили продажи предметов из СССР на площадке. Выяснилось, что в апреле 2024 года по сравнению с 2023-м выросли продажи советской мебели, предметов гардероба и пластинок.

Продажи мебели, предметов интерьера и коллекционных вещей из СССР на Авито в Самаре за год выросли на 10%. У многих с годами чувство ностальгии растет, а некоторые атрибуты того времени снова входят в моду и становятся трендами. Например, актуальны пленочные фотоаппараты, грампластинки, советская посуда. Их покупают в качестве антуражного декора и для повседневного использования. Так, продажи пластинок в апреле год к году выросли на 28%. Средняя цена — 1 400 рублей.

Среди советской посуды на 90% выросли продажи кружек, блюдец и чайных пар. На 13% увеличились продажи блюд и салатников. Рост в 6% показали советские рюмки и стопки. На Авито можно найти знакомый многим с детства хрусталь и сервизы в горошек. В среднем такие находки стоят на Авито 1 000 рублей.

Сформировался тренд на советскую мебель, например, коллекционеры устраивают настоящую охоту за венскими стульями СССР, а также другими предметами интерьера. Так, за год продажи советских гардеробных систем на Авито выросли в 3 раза. Средняя цена на платформе — 13 100 рублей. На 34% чаще стали покупать шкафы и буфеты — в среднем за 14 800 рублей. На 31% выросли продажи советских кресел, особенно ценны кресла 60-70 гг. На Авито можно найти разные варианты в хорошем состоянии от 1 500 рублей.

Также у коллекционеров из Самары высоким спросом пользуются журналы, газеты и брошюры из СССР, они продавались чаще в 2 раза. На 11% выросли продажи банкнот Совзнака. Также пользуются популярностью ретро-модели машинок, самолетов, танков и прочей техники — их продажи год к году выросли на 4%, средняя цена — 3 500 рублей.

Также пользователи Авито активно покупают винтажную мужскую и женскую одежду того времени. Причем продажи мужских вещей за год выросли сильнее (+30%), чем женских (+25%). Это может быть связано с мировым трендом на винтажные вещи в гардеробе, а кроме того невероятной популярностью фильмов и сериалов про советскую эпоху, в частности “Слова пацана” Мужские вещи продаются на Авито в среднем за 4 000 рублей, женские — за 6 300 рублей.