Жители Самарской области стали реже переезжать в другие регионы

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Жители 63-го региона стали реже покидать малую родину. Это следует из подсчетов Самарастата. По последним озвученным в ведомстве цифрам, за 10 месяцев 2023 года из области уехало 24 869 жителей. Для сравнения, с января по октябрь 2022 года поуехавших было значительно больше — 31 922 человека, пишет 63.ру.

— Вот как разделились миграционные потоки — 2023: 18 097 самарцев просто перебрались в другие регионы, в страны СНГ решили махнуть 6385 человек, а в дальнее зарубежье переехали 387 экс-жителей области, — поделились подсчетами в Самарастате.