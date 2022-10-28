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Жители Самарской области составляют «белый список» работодателей

28 октября 2022 12:16
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Жители Самарской области составляют «белый список» работодателей

13 компаний из Самарской области вышли в финал Рейтинга работодателей России от hh.ru. Теперь выбор за соискателями: принять участие в подготовке «белого списка» работодателей можно до 31 октября включительно на сайте.

Рейтинг работодателей России проводится с 2010 года. Участие в нем бесплатное, при этом каждая компания самостоятельно подает заявку. В финал Рейтинга-2022 попали работодатели, которые успешно преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. Теперь предстоит самый ответственный этап: оценка компаний со стороны соискателей.

«Опросы соискателей и сотрудников в общей оценке работодателя имеют больший «вес». От них зависят 80% «успеха» компании в Рейтинге, остальные 20% приходятся на HR-анкеты. Жители Самарской области могут принять участие в составлении «белого списка» работодателей до 31 октябряпроголосовав за компании, в которых сами хотели бы работать. Все компании-участники делятся на группы в соответствии с указанной в профиле сферой деятельности, при этом в каждой группе соискатель может выбрать не более трех организаций. Выразить свою симпатию компаниям могут только авторизированные на hh.ru пользователи. Причём сотрудники, даже имея резюме на hh.ru, не могут голосовать за своего работодателя, иначе компанию-нарушителя ждёт дисквалификация», - рассказывает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

В этом году в Рейтинге зарегистрировались почти 2000 компаний и 1081 из них вышла в финал. Наиболее активно на звание лучших претендуют работодатели из ИТ-отрасли (17% от общего числа финалистов), промышленное производство (13%), розничные сети (8%), строительные компании (7%), а также компании из отрасли оптовой торговли и медицины (по 6%).

Результаты будут опубликованы в феврале 2023 года. Все финалисты, в зависимости от численности сотрудников, поделятся на четыре группы: крупнейшие, крупные, средние, небольшие компании. Кроме того, Рейтинг позволит узнать, где самые продвинутые HR-процессы, какие компании являются «любимчиками» у сотрудников, а какие — у соискателей. Для этих целей составляются субрейтинги — здесь места распределяются по оценкам HR-специалистов, работников и кандидатов.

Фото: pxhere.com

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