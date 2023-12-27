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Почта России с начала года доставила 160 тыс. писем и посылок в зону проведения специальной военной операции. За это время жители Самарской области отправили более 4000 посылок в зону СВО.

Отделения Почты России с 1 мая бесплатно принимают посылки для военнослужащих в зону специальной военной операции. Благодаря инфраструктуре Почты каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. На посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес: г. Москва, 103400.

Операторы принимают отправления в открытом виде, содержимое обязательно проверяют, чтобы не было запрещённых предметов. Например, скоропортящихся продуктов. Вес каждого отправления не должен превышать 10 кг, поэтому в почтовых отделениях их взвешивают и при необходимости оформляют отправку в нескольких коробках. Почта России передаёт посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.