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Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

28 января 2025 16:50
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Конкурс открытый, участвовать в нем могут не только профессиональные архитекторы, но и все желающие, в том числе ветераны СВО и их родные.

Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) запустили Всероссийский конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции.

Конкурс открытый, участвовать в нем могут не только профессиональные архитекторы, но и все желающие, в том числе ветераны СВО и их родные. Допускается присылать не только индивидуальные, но и групповые работы.

Прием эскизов продолжится до 28 февраля 2025 года. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства https://roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/. Там же можно ознакомиться с подробными условиями конкурса.  

Победителя и дипломантов выберет экспертная комиссия, в которую войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги конкурса подведут в марте 2025 года.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального казначейства, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

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