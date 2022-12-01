Жители Самарской области могут отправить послание Деду Морозу по почте

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Оставить письмо или открытку можно в почтовом ящике любого из более чем 770 почтовых отделений Самарской области. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В Самаре оставить письмо или открытку для Деда Мороза можно также в специальном новогоднем почтовом ящике. Он разместился в центральном почтовом отделении по адресу: ул. Ленинградская, 24. Новогодняя почта в этом отделении будет работать до 30 декабря.

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Адрес можно уточнить на табличке рядом с новогодним почтовым ящиком. Для отправки открытки нужна марка номиналом 19 руб., а для письма весом до 20 г. – номиналом 27 руб. На открытку или конверт с уже нанесённой маркой или литерой дополнительные марки наклеивать не нужно.

Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз. Самарские сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту каждый день для отправки её в резиденции новогодних волшебников. В 2021 г. только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие регионы.

Отправить письмо можно не только Деду Морозу, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хель Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.