Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" ушли в отпуск
"Крылья Советов" ушли в отпуск
КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей
КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей
В Самаре водитель возил пассажира на крыше
В Самаре водитель возил пассажира на крыше
Треть россиян смогли решить свою проблему после обращения к власти через интернет
Треть россиян смогли решить свою проблему после обращения к власти через интернет
В Центральном районе Тольятти выявлен очаг бешенства
В Центральном районе Тольятти выявлен очаг бешенства
Под Самарой в пятницу, 2 декабря, отключат газ
Под Самарой в пятницу, 2 декабря, отключат газ
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
Жителя Самарской области осудили за финансирование международной террористической организации
Жителя Самарской области осудили за финансирование международной террористической организации
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области могут отправить послание Деду Морозу по почте

1 декабря 2022 11:25
141
Жители Самарской области могут отправить послание Деду Морозу по почте

Оставить письмо или открытку можно в почтовом ящике любого из более чем 770 почтовых отделений Самарской области. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».  

В Самаре оставить письмо или открытку для Деда Мороза можно также в специальном новогоднем почтовом ящике. Он разместился в центральном почтовом отделении по адресу: ул. Ленинградская, 24. Новогодняя почта в этом отделении будет работать до 30 декабря. 

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Адрес можно уточнить на табличке рядом с новогодним почтовым ящиком. Для отправки открытки нужна марка номиналом 19 руб., а для письма весом до 20 г. – номиналом 27 руб. На открытку или конверт с уже нанесённой маркой или литерой дополнительные марки наклеивать не нужно.

Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз. Самарские сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту каждый день для отправки её в резиденции новогодних волшебников. В 2021 г. только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие регионы. 

Отправить письмо можно не только Деду Морозу, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хель Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.   

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
73
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
1887
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
356
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
611
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
610
Весь список