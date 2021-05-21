Жители Самарского региона могут выбрать изображение на марке «Город трудовой доблести»

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Жителям Самарской губернии предложено самим решить, что именно будет изображено на почтовой марке, которая будет отпечатана в честь присвоения областной столице звания «Город трудовой доблести».

На обсуждение представлены 4 монумента, которые будут олицетворять Самару-Куйбышев на почтовой марке.

Выбор памятного места для изображения на марке – это одна из значимых акций по увековечиванию истории города, считают активисты партийного проекта «Историческая память».

В списке предлагаемых для голосования памятных знаков – автомобиль «ЗИС-5» -памятник «Шоферам и машинам. Потомкам в пример» и знаменитый самолёт-штурмовик «Ил-2». Коллекцию дополняют фонтан «Парус», посвященный Соловецким юнгам, и «Солдат Победы», встречающий всех в парке Металлургов.

Организаторы сообщают, что голосование по выбору изображения будет проходить до 26 мая на сайте самара-доблесть.рф. и в социальных сетях на официальных аккаунтах Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Печать и презентация марки запланирована на осень.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"