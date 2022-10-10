Я нашел ошибку
Главные новости:
А также и официального представителя МИД России Марию Захарову.
СБУ объявила зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в розыск
Также возводится новое клинико-диагностическое отделение центральной районной больницы.
В селе Калиновка завершается подготовка к открытию нового здания ФАПа
Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны.
«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков
Все желающие могут приобрести свежие яблоки из сада, чтобы вырученные средства перечислить на нужды обороны.
На одной из усадеб Кинельского района была организована акция, вырученные средства от которой перечислят на нужды обороны
Дорога обеспечивает проезд между трассами Самара - Бугуруслан и М-5 «Урал».
Завершены работы на участке дороги «Кинель-Черкассы - Урал» - Александровка – Хилково.
Тактические носилки, балаклавы и 100 литров меда.
Жители Кошкинского района передали уже почти 2 тонны гумпомощи солдатам-землякам
Неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, в последние десятилетия распространяются быстрыми темпами.
Врач-эндокринолог из Самары: чрезмерное потребление алкоголя повышает риски развития сахарного диабета
Пациент после операции не прерывает реабилитацию, а переходит ко второму, более расширенному перечню процедур под наблюдением хирургов и реабилитологов.
Почти 100 женщин с раком молочной железы прошли реабилитацию в новом отделении онкодиспансера в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Кошкинского района передали уже почти 2 тонны гумпомощи солдатам-землякам

10 октября 2022 17:55
98
Тактические носилки, балаклавы и 100 литров меда.

Жители Кошкинского района Самарской области начали собирать гуманитарную помощь для ребят, которые отправляются защищать нашу страну, а также мирным жителям Донбасса практически сразу, как только в стране была объявлена частичная мобилизация. Жители помогают кто чем может - сотрудницы швейной мастерской районного дома культуры шьют балаклавы для бойцов.

«На той неделе мы 40 штук сделали и вот еще 30 подготовили. Порядка 120 штук мы сошьем», - рассказывает Ольга Курскова. Мастерицы готовы шить и максхалаты, и тактические носилки. Говорят, будут рады, если кто-то откликнется и поможет с материалом. Одну партию тактических носилок Ольга изготовила дома и уже передала нашим военным.

Пункты сбора гумпомощи развернули в каждом сельском поселении. Сюда приходят и простые сельчане, и предприниматели. Один из местных жителей – пчеловод из села Березки Александр Сураев - передал 100 литров свежего меда.

«Для жителей Донбасса - новых наших республик - смотрим по телевидению, сколько там разрушено - вот постельные принадлежности, есть там брючки, штаны есть, жена моя тоже участвовала в этом деле», - рассказывает Почетный житель Кошкинского района Алексей Травин.

Для многих жителей, которые откликнулись на призыв, помощь нашим военным - это, во многом, личная история.

«Сын пошёл добровольцем, 6 месяцев пробыл там, ранение получил, сейчас вернулся на реабилитацию. Мы знаем, как это все важно сейчас для ребят», - говорит Председатель Общественного совета при администрации с.п.Русская Васильевка Кошкинского района Геннадий Волков.

Гуманитарный груз из района будет доставлен в Самару, затем его отправят в зону проведения специальной военной операции – туда, где эта помощь сегодня так необходима. На днях жители Кошкинского передали уже почти 2 тонны груза.

 

Фото:    пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны.
10 октября 2022  18:49
«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков
106
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
964
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
1108
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
4000
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
623
Весь список