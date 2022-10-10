Жители Кошкинского района передали уже почти 2 тонны гумпомощи солдатам-землякам

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Жители Кошкинского района Самарской области начали собирать гуманитарную помощь для ребят, которые отправляются защищать нашу страну, а также мирным жителям Донбасса практически сразу, как только в стране была объявлена частичная мобилизация. Жители помогают кто чем может - сотрудницы швейной мастерской районного дома культуры шьют балаклавы для бойцов.



«На той неделе мы 40 штук сделали и вот еще 30 подготовили. Порядка 120 штук мы сошьем», - рассказывает Ольга Курскова. Мастерицы готовы шить и максхалаты, и тактические носилки. Говорят, будут рады, если кто-то откликнется и поможет с материалом. Одну партию тактических носилок Ольга изготовила дома и уже передала нашим военным.



Пункты сбора гумпомощи развернули в каждом сельском поселении. Сюда приходят и простые сельчане, и предприниматели. Один из местных жителей – пчеловод из села Березки Александр Сураев - передал 100 литров свежего меда.



«Для жителей Донбасса - новых наших республик - смотрим по телевидению, сколько там разрушено - вот постельные принадлежности, есть там брючки, штаны есть, жена моя тоже участвовала в этом деле», - рассказывает Почетный житель Кошкинского района Алексей Травин.



Для многих жителей, которые откликнулись на призыв, помощь нашим военным - это, во многом, личная история.



«Сын пошёл добровольцем, 6 месяцев пробыл там, ранение получил, сейчас вернулся на реабилитацию. Мы знаем, как это все важно сейчас для ребят», - говорит Председатель Общественного совета при администрации с.п.Русская Васильевка Кошкинского района Геннадий Волков.



Гуманитарный груз из района будет доставлен в Самару, затем его отправят в зону проведения специальной военной операции – туда, где эта помощь сегодня так необходима. На днях жители Кошкинского передали уже почти 2 тонны груза.

Фото: пресс-служба правительства СО