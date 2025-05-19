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Жители губернии могут поддержать свою «Родную игрушку» в народном голосовании конкурса 

19 мая 2025 17:09
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С 17 по 26 мая 2025 года пройдет народное голосование всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» совместно с Движением Первых.

С 17 по 26 мая 2025 года пройдет народное голосование всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» совместно с Движением Первых. Любой житель России сможет отдать свой голос за понравившиеся модели игр и игрушек. Голосование пройдет в мини-приложении ВКонтакте. Всего в голосовании участвуют 149 конкурсных работ, ставших лучшими по итогам экспертной оценки более чем 28 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. Результаты будут учтены при выборе полуфиналистов, а итоги будут объявлены на следующем заседании Оргкомитета конкурса, которое пройдет 1 июня, в День защиты детей. 

Жители России смогут выбрать лучший проект в каждой из 5 номинаций конкурса. Перед тем, как отдать свой голос, пользователи получат возможность ознакомиться с подробной информацией о каждой из моделей игр и игрушек, принимающих участие в народном голосовании. Модели, представленные в голосовании, участники разрабатывали в течение трех месяцев при поддержке наставников, которые консультировали их по вопросам разработки, дизайна, выбора материалов и производства.

Так, в число номинантов от Самарской области вошла серия бумажных марионеток «Образы». Набор для творчества позволяет создать кукол-марионеток из бумаги, которые демонстрируют традиционные костюмы, орнаменты, узоры и образы русской культуры. 

Также в номинации можно проголосовать за мозаичный набор для самостоятельного творчества и изучения истории родного края «Самарский слон. Модерн». Набор передает образ скульптур слонов с дачи купца и почетного жителя города Самары К. Головкина. Техника исполнения образца мозаики может быть различна: как классические техники мозаики, основы которых были заложены с древних времен и активно применялись в советских мозаиках, так и современные, к которому относится стиль модерн.

В номинации «Техническая и технологическая игрушка» можно поддержать полотно с треками для движения мобилей автомобилей «Безопасная дорога». Оно состоит из разметки с перекрестками, кольцами, светофорами, поворотами, разворотами, местами для парковки, а также знаками дорожного движения.

«Заявочная кампания показала, насколько важна и актуальна тема воспитания подрастающих поколений через игры и игрушки. Конкурс дал возможность тысячам людей по всей стране воплотить свои идеи, которые несут добро, созидательную силу, защищают и продвигают наши традиционные ценности. И сегодня мы уже абсолютно точно можем говорить, что конкурс «Родная игрушка» — про то, что нас объединяет. Призываю всех принять участие в народном голосовании, выбрать проект, который объединит поколения!», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Результаты голосования будут учтены при экспертной оценке моделей игр и игрушек. По ее итогам в следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов, а их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип при поддержке компании партнера. Оценивать модели будут эксперты самых разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, а также представители общественных организаций. Завершится конкурс масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки. Будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. 

«На народном голосовании конкурса «Родная игрушка» будут представлены 149 моделей игр или игрушек — это идеи участников, предварительно отобранные экспертами из 28 тысяч заявок. Теперь слово за нашими детьми и взрослыми — именно они определят лучшие проекты по 5 номинациям. Авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип при поддержке компании-партнера. Уверен, уже в сентябре 2025 года на масштабном фестивале детских игр мы представим работы победителей конкурса», — рассказал Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Конкурс «Родная игрушка» стартовал в ноябре 2024 года. В рамках заявочной кампании было получено 28,2 тыс. идей из всех 89 регионов страны. Среди заявок — большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети – таких заявок было около 3 тыс. Лидерами по количеству заявок, допущенных к экспертной оценке, стали Нижегородская область (623), Москва (466) и Подмосковье (380), Пензенская область (360), Кировская область (359), Санкт-Петербург (342), Самарская область (319), Краснодарский край (258), ДНР (233) и Саратовская область (217), конкурс на попадание в следующий этап составил 159 заявок на место. Самой популярной номинацией стала «Сюжетно-образная игрушка» (4 104 заявки). Второй по популярности стала номинация, посвященная настольным играм (3 015 заявок) — в ней были представлены проекты, призванные погрузить участников в атмосферу становления и развития российской государственности, пробудить интерес к языкам и истории народов России, к достижениям страны в области науки и технологий, культурному наследию страны. Номинация «Конструкторско-техническая игрушка» получила 589 разнообразных по своему жанру заявок, «Мультимедийный проект» — 332, «Техническая и технологическая игрушка» — 195. 

Многие организации официально поддержали всероссийский конкурс «Родная игрушка». Среди экспертных партнеров конкурса: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, анимационная компания «ЯРКО», «Союзмультфильм» и многие вузы России. Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стал VK. Информационным партнером конкурса является Телеканал «СОЛНЦЕ». Кроме того, конкурс поддерживают технологические партнеры, это такие производители, как «Мир пластика», «НОРДПЛАСТ», «СМОЛТОЙС», «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», «Степ Пазл», «Русский стиль», «Весна», «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», «Мир хобби», ГК «Полесье», Играмир, Научные развлечения и ToyRoy.  

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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