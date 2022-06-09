Жителей Самары приглашают принять участие в конкурсе экологического проекта "Экодвор" 

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Экологичекое движение ЭКА приглашает всех желающих принять участие в открытом конкурсе проекта «Экодвор» и выиграть финансовое вознаграждение до 35 тысяч рублей.



«Экодвор» — это дворовое или городское мероприятие в формате праздника с раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами, играми и квестами. Такой формат мероприятия привлекает большое количество людей и помогает в увлекательной форме рассказать участникам о раздельном сборе отходов и других полезных и выгодных экопривычках. Организовать праздник легко, используя пошаговую инструкцию и готовые материалы (афиши, карманные книжки, плакаты).

Конкурс продлится до 30 июня 2022 года.



Подробная информация об участии в конкурсе здесь.

Фото: администрация Самары