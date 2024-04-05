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Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог

5 апреля 2024 12:59
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Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог

В пятницу, 5 апреля, стартовал опрос общественного мнения о реализации на территории Самарской области национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается выбрать из представленных вариантов ответов самые эффективные меры безопасности дорожного движения или предложить свой вариант. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации – региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. 

В 2024 году в регионе предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.  К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%. 

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дорожные объекты оснащаются современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Опрос о мерах по безопасности дорожного движения будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 июля 2024 года.

Теги: В центре внимания

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