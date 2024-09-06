Жителей Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона
Педагоги и представители родительской общественности Самарской области 6 сентября пришли на выборы Губернатора региона
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года
В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан
В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан
Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре
Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре
Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"
Педагог дополнительного образования Светлана Матюкова: "Принимая участие в выборах, взрослые служат примером подрастающему поколению"
в городском округе Кинель горела кровля дачного дома
В городском округе Кинель горела кровля дачного дома
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"
Лектор Российского общества «Знание» Елена Бобкова: "Я всегда принимаю участие в выборах"
В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
В Самарской области полицейские и общественники участвуют во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.77
EUR 99.19
1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Концерт ко Дню города пройдет в Музее-галерее «Заварка»
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

6 сентября 2024 11:34
125
Жителей Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» проводится с 2021 года. В этом году она проходит со 2 по 30 сентября и охватит все регионы. В помощь новым и опытным лекторам подготовлена библиотека методических материалов для выступлений.
В этом году стать лекторами акции может любой житель страны старше 14 лет. При выступлении спикер опирается на свои материалы или использует лекции методической библиотеки Общества «Знание», которая будет постоянно пополняться. Участники мероприятий могут делиться яркими событиями в своих социальных сетях под хештегами #ПоделисьсвоимЗнанием.

«Акция «Поделись своим Знанием» – это конструктивный диалог, обмен мнениями и передача опыта между поколениями. В этом году акция станет по-настоящему народной: со 2 по 30 сентября с лекцией может выступить любой человек старше 14 лет, обладающий экспертизой в той или иной сфере. В поддержку лекторов на портале мы запустили специальный раздел – библиотека методических материалов, где они смогут найти презентацию или ход лекции для использования в своем выступлении», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

География проекта охватывает все регионы России от Сахалина до Калининграда. Каждый год в течение всего сентября выдающиеся люди из разных сфер деятельности возвращаются в школы и проводят уроки об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Спикерами выступают представители исполнительной власти, культуры и спорта, общественные деятели, предприниматели и другие эксперты из разных отраслей. Слушателям предоставляется возможность расширить свой кругозор и найти новых друзей и единомышленников.

Одним из блоков акции станет совместный месяц рекордов Общества «Знание» и Движения Первых в рамках Всероссийского проекта «Благо Твори». Он вовлекает как взрослое, так и молодое поколение в волонтёрскую и социально-значимую деятельность, а также формирует чувство неравнодушия и гражданской ответственности. Для участников проекта подготовлена лекция о роли наставника в профессиональном развитии и личностном росте.

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» стартовала в 2021 году и проводилась уже четырежды. За это время было организовано свыше 30 000 лекций, зарегистрировано более 25 000 площадок, 24 000 лекторов и 700 000 слушателей.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
6 сентября 2024  12:07
Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора
151
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
6 сентября 2024  11:58
Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Самарской области
113
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
6 сентября 2024  11:11
В Самарской области пройдут ярмарки вакансий
171
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
6 сентября 2024  10:57
Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области
195
Ежегодно в Самарской области речным транспортом перевозится около миллиона пассажиров.
5 сентября 2024  19:39
Областное правительство представило предложения по развитию речных пассажирских перевозок депутатам Госдумы РФ
488
Весь список