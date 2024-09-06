Жителей Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием»

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Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» проводится с 2021 года. В этом году она проходит со 2 по 30 сентября и охватит все регионы. В помощь новым и опытным лекторам подготовлена библиотека методических материалов для выступлений.

В этом году стать лекторами акции может любой житель страны старше 14 лет. При выступлении спикер опирается на свои материалы или использует лекции методической библиотеки Общества «Знание», которая будет постоянно пополняться. Участники мероприятий могут делиться яркими событиями в своих социальных сетях под хештегами #ПоделисьсвоимЗнанием.



«Акция «Поделись своим Знанием» – это конструктивный диалог, обмен мнениями и передача опыта между поколениями. В этом году акция станет по-настоящему народной: со 2 по 30 сентября с лекцией может выступить любой человек старше 14 лет, обладающий экспертизой в той или иной сфере. В поддержку лекторов на портале мы запустили специальный раздел – библиотека методических материалов, где они смогут найти презентацию или ход лекции для использования в своем выступлении», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



География проекта охватывает все регионы России от Сахалина до Калининграда. Каждый год в течение всего сентября выдающиеся люди из разных сфер деятельности возвращаются в школы и проводят уроки об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Спикерами выступают представители исполнительной власти, культуры и спорта, общественные деятели, предприниматели и другие эксперты из разных отраслей. Слушателям предоставляется возможность расширить свой кругозор и найти новых друзей и единомышленников.



Одним из блоков акции станет совместный месяц рекордов Общества «Знание» и Движения Первых в рамках Всероссийского проекта «Благо Твори». Он вовлекает как взрослое, так и молодое поколение в волонтёрскую и социально-значимую деятельность, а также формирует чувство неравнодушия и гражданской ответственности. Для участников проекта подготовлена лекция о роли наставника в профессиональном развитии и личностном росте.



Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» стартовала в 2021 году и проводилась уже четырежды. За это время было организовано свыше 30 000 лекций, зарегистрировано более 25 000 площадок, 24 000 лекторов и 700 000 слушателей.

