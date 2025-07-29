Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII

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Открыта регистрация для участников всех направлений, зрителей и болельщиков на Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО» VIII по уличной культуре и спорту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Гостей ждут зрелищные соревнования, участие в которых примут спортсмены и деятели культуры из 58 стран мира, а также альтернативные развлекательные площадки. Посетить гранд-финал «КАРДО» может любой житель Самарской области, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте https://kardoaward.com.

Гранд-финал международного масштаба пройдет в Ставрополе с 20 по 24 августа. Он объединит три тысячи участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тысяч зрителей.

«Проект «КАРДО» уже третий год является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей. Вместе с командой проекта мы расширили его географию и увеличили количество региональных этапов. А в этом году благодаря решению Президента, «КАРДО» получил дополнительные внимание и поддержку. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета президентской платформы. Проект «КАРДО» – яркий пример того, как одна идея из региона смогла вырасти до международного уровня и объединить участников из 58 стран. Это в очередной раз доказывает, что Россия – страна возможностей», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

На пять дней Ставрополь превратится в столицу уличной культуры и спорта. Тематика мероприятия будет сопровождать гостей города с самого момента прибытия: уже на подлете к Ставрополю их встретят огромной приветственной надписью на поле. Сам город украсят муралами и граффити, которые будут связаны с проектом и значимыми местами Ставрополья.

Всех участников мероприятия ждет развлекательная программа: конкурсы, мастер-классы, игры, концерты, баттлы. От ставропольской жары можно будет отдохнуть в специализированных зонах с прохладительными напитками, а сделать фото на память – в стильных и запоминающихся фотозонах. На площадках будут также представлены фудтраки с едой из разных регионов России, а любители уличного стиля в одежде смогут приобрести одежду российских брендов на специальном маркете.

«Гранд-финал «КАРДО» – это уникальная возможность показать силу уличной культуры и спорта, объединяющей молодежь со всего мира. Мы гордимся тем, что наш проект становится платформой для талантов, вдохновляет на развитие и создает пространство для международного диалога. В этом году мы делаем еще один шаг вперед, чтобы каждый участник и зритель почувствовал энергию, гостеприимство и искреннюю поддержку России. Вместе мы создаем движение, которое меняет жизни и формирует будущее уличной культуры! Будем рады каждому, кто станет частью этого невероятного события», – прокомментировал генеральный директор премии «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

Участников соревнований ждут экскурсии по историческому центру города, музеям и местным производствам, например, кофейному. Каждый день по традиции будет завершаться концертной ночной программой.

Посетить гранд-финал «КАРДО» может любой желающий, главное зарегистрироваться на сайте https://kardoaward.com. Проезд, проживание и питание оплачиваются гостями самостоятельно. Войти в число участников на общих условиях могут и те, кто не прошел онлайн, региональный или национальный отбор и не стал членом делегации от своей страны или региона.

В гранд-финале 2024 года представитель Самарской области Александр Мирошниченко уже показал достойные результаты на международной арене, заняв 1 место в направлении «BMX», категория «PRO». Александр – серебряный призер «Игр будущего-2024», чемпион Самарской области в дисциплине «BMX Freestyle».