Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе авторских произведений «Наш Есенин. 130»

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До 24 августа открыт приём заявок на Всероссийский конкурс авторских произведений «Наш Есенин. 130». Конкурс посвящён 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина и направлен на популяризацию классической литературы и поддержку талантливых авторов. К участию приглашаются авторы от 18 лет. Инициатором конкурса и председателем жюри выступает поэт, писатель, переводчик Александр Вулых. 18+



Заявки принимаются по трем номинациям – «Поэзия», «Музыкальный жанр» и «Свободная форма». В основе каждой работы – эпиграф (отрывок из любого произведения Сергея Есенина). Основная задача – связать всенародно известные есенинские строки с актуальными проблемами и вызовами сегодняшнего дня, предложить любую форму осмысления есенинской лирики.



В состав жюри вошли известные писатели и поэты, специалисты в сфере культуры и искусства, которые также проведут для конкурсантов творческие лаборатории. Лучшие работы отберут с помощью народного голосования и экспертной оценки, финал конкурса пройдет осенью в Москве в формате творческого поединка.



«Конкурс – это своего рода переосмысление творчества Есенина современными поэтами, певцами и музыкантами. Он дает возможность на время стать сотворцом великого поэта, взяв в качестве эпиграфа его знаменитые строки, представить свою версию развития событий. Такая задача привлекает талантливых креаторов, а разнообразие номинаций конкурса дает возможность самовыражения», – отметил Александр Вулых.



Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Призы – до 250 000 рублей. Отдельный приз – по итогам зрительского голосования.

Фото: департамент информационной политики СО