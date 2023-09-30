Жителей Новокуйбышевска предупредили о мошенниках

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В городе Новокуйбышевск и в Клявлинском районе сотрудники полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели встречи с населением, направленные на профилактику мошенничеств.

В ходе мероприятий организаторы уделили особое внимание тому, что мошенники каждый раз применяют новые схемы хищения денежных средств и выдумывают самые различные предлоги, пользуясь доверчивостью граждан.

Сотрудники полиции рассказали о том, что в настоящее время мошенники используют такие схемы, как: звонки от «служб безопасности» банков, от сотрудников правоохранительных органов и государственных служб, звонки с предложением о заработке на инвестициях, а также о методах защиты от мошенников.

Полицейские сделали особый акцент на мерах, которые необходимо предпринять, чтобы не попасться на уловки злоумышленников. Сотрудники полиции в очередной раз призвали при общении посредством мобильных устройств и социальных сетей ни при каких обстоятельствах не сообщать свои личные данные, данные своих банковских карт и коды из смс-сообщений, а в случае утери банковской карты сразу же ее заблокировать онлайн или в отделении банка.

Полицейские посоветовали быть осторожными при использовании электронных кошельков, напомнили о необходимости быть бдительными при приобретении товаров с рук, настоятельно рекомендовали не бояться запугиваний и угроз, а также как можно быстрее обращаться в полицию, если преступление уже произошло.

Всем участникам мероприятия организаторы вручили памятки по профилактике мошенничества, а так же рекомендовали поделиться полученной информацией с близкими и знакомыми, особенное внимание уделив пожилым родственникам.