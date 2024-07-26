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Жителей губернии приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых»

26 июля 2024 14:29
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Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь.

Жителей Самарской области приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых». Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь: от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций. (18+)

Напомним, впервые премия прошла в 2021 году. Ее цель – поощрение различных организаций, лидеров молодежной сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, СМИ, блогеров и медиа, чья деятельность ориентирована на молодых.

Проекты Самарской области неоднократно были отмечены в премии «Время молодых». В 2021 году в номинации «Окружная форумная дирекция» лидером стал Молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга», в номинации «Студенческие медиа» по направлению «Голос молодых» лучшей была признана команда медиа Самарского университета «Самокат». В 2022 году III место в номинации «Событие года» и общественное признание на федеральном уровне завоевал XXX юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна», который проходил в Самарской области. В прошлом году «iВолга» снова стала лучшим окружным форумом (I место), также в номинации «Будущее молодых» был отмечен заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Школа №121» городского округа Самара Владислав Дерябин (III место).

В 2024 году будут определены победители и призёры 7 общих номинаций:
«Событие года» — для самых ярких событий в отрасли молодежной политики реализованных в течении года;
«Сообщества молодых» — для общественных объединений и сообществ, сделавших качественный рывок в своей работе в 2024 году;
«Друг молодых» — коммерческие компании, участвующие в реализации молодёжной политики;
«Место молодых» — лучшие пространства для молодых;
«Голос молодых» — лучшие молодёжные СМИ, лидеры общественного мнения;
«ГосСтарт» — лучшие молодёжные советы федеральных органов исполнительной власти;
«Друг России» — лидеры молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, участников ВФМ 2024, объединившие вокруг себя единомышленников и продвигающие вместе объективный образ России за рубежом.
Важным нововведением 2024 года стало возвращение возможности подавать заявки на участие в Премии в свободном порядке. Для этого предусмотрена номинация «Вклад в молодость» – для физических и юридических лиц, внесших наиболее значимый вклад в развитие молодёжной политики, осуществляющих социально-полезную деятельность, имеющих успешный опыт реализации проектов и программ в 2023 - 2024 годах, направленных на всестороннее развитие молодых людей, включая международные, федеральные, региональные и муниципальные проекты и программы.

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью. В нем предусмотрены 5 индивидуальных и 2 командных номинации.
Индивидуальные: «РЯДОМ С МОЛОДЁЖЬЮ: управление молодёжной политикой»; «ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: технологии работы с молодёжью»; «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ: молодёжная политика и воспитательная работа»; «ДОРОГУ МОЛОДЫМ: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»; «МИНИСТР МОЛОДЕЖИ 2024» (для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику).
Командные: «КОМАНДА МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА»; «КОМАНДА МУНИЦИПАЛИТЕТА».

Приём заявок продолжается до 16 августа. В сентябре – октябре пройдет заочный этап конкурса, а в декабре финалисты встретятся на очном этапе.

Кроме того, объявлено о приёме заявок на конкурс «Молодёжная столица России-2025» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и субъекта.

Статус «Молодежная столица России» присуждается на один год. Город, который становится Молодёжной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России возводится арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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