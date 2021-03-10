Жителей губернии приглашают к участию в Международном online конкурсе «Путь к звёздам!»

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Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» (г.Санкт-Петербург) приглашает жителей Самарской области принять участие в ежегодном Международном открытом дистанционном (online) конкурсе, посвящённом Международному Дню полёта человека в космос – «Путь к звёздам!».

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, корабль-спутник «Восток» был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Началась великая эпоха покорения космоса, и Самарская область имеет к этой дате непосредственное отношение. В тот день ликовал весь мир, когда земляне увидели легендарный старт и улыбающееся лицо Юрия Гагарина. Но тогда мало кто знал, что первая и вторая ступени «Гагаринской» ракеты были изготовлены на Куйбышевском заводе «Прогресс». А после приземления Юрий Гагарин лично встретился с прогрессовцами. Это событие стало триумфом ракетно-космической промышленности страны, а для Куйбышева (Самары) – новым этапом развития. Гордость, прогресс и космос – для самарцев не пустой звук!

Международный открытый дистанционный (online) конкурс «Путь к звёздам!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен к Международному дню полёта человека в космос. Основной целью конкурса является: военное и патриотическое воспитание молодого поколения страны, напоминание им о ратных подвигах учёных и военнослужащих, лётчиков-космонавтов-героев, отдавших жизнь за то, чтобы процветала наша могучая Держава!

Принять участие в конкурсе могут как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Председатель жюри конкурса: Бедрос Киркоров, народный артист Российской Федерации, народный артист Болгарии.

Конкурс пройдёт в дистанционном режиме в г. Санкт-Петербург с 10 по 12 апреля 2021 года.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и прислать фото и видео выступлений в формате MPEG-4, AVI до 10 апреля 2021 года (включительно) на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru. Телефон для связи: +7 (967) 535-15-51.

Более подробная информация и регламент проведения конкурса размещены на следующих площадках в Интернете:

– группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club202433666

– веб-сайт: https://soyuz-kultura.com/node/941