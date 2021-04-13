Житель Самары купил билет за 150 рублей и выиграл в лотерею 6,3 млн рублей

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12 апреля был разыгран суперприз государственной лотереи «Рапидо» в размере 6 391 301 руб. Самым удачливым оказался житель Самары, купивший билет за 150 рублей на 212187-й тираж.

Пока новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем. Известно, что счастливый билет был куплен на сайте «Столото».

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все 9 чисел. Участник из Самары выбрал 8, 13, 3, 20, 2, 14, 12, 1 в первом поле билета и 4 – во втором. Благодаря чему и стал миллионером.

Фото: pixabay