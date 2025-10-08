Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
«Жить вопреки»: в СОУНБ покажут работы незрячего художника Автандила Андриасова

8 октября 2025 14:55
150
Автандил Андриасов – наш земляк. Уроженец Грузии, он уже много лет живёт в посёлке Курумоч.

10 октября в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки живописи Автандила Андриасова. Грядущая экспозиция получила название «Жить вопреки» – созвучное с непростой судьбой мастера, что являет собой удивительный пример воли к жизни и стремления постичь красоту окружающего мира, несмотря на все преграды.

Автандил Андриасов – наш земляк. Уроженец Грузии, он уже много лет живёт в посёлке Курумоч. В юношеские годы он был подающим надежды спортсменом, пловцом-разрядником, чемпионом своей союзной республики среди юниоров. В 15 лет его подкосило редкое заболевание мышечной системы – миопатия. Недуг быстро прогрессировал и очень скоро молодой человек стал инвалидом, неспособным не только к привычным занятиям спортом, но и к самостоятельному передвижению. Однако Автандил стоически выдержал удар судьбы и твёрдо решил посвятить себя служению искусству, взявшись за мольберт и начав изучать теорию и историю мировой живописи, а также историю своей родной Грузии, которая вдохновляла его на творческие открытия. Впрочем, очень скоро его ожидало новое тяжёлое потрясение: когда ему было немного за двадцать, художник начал терять зрение. Казалось бы, на живописи ему пришлось поставить такой же крест, как и на спорте, и на многих других вещах в жизни. Но нет. Сила духа и до предела обострившееся чувство прекрасного не позволили Автандилу опустить руки.

Творчество незрячего живописца неизвестно широкой публике, хотя в последние годы интерес к нему начинает расти. Картины Автандила Андриасова находятся в частных коллекциях в России и Грузии. Первая персональная выставка мастера получила название «Наив». Она состоялась в марте 2022 года в Тольяттинском художественном музее, в фонд которого была передана часть его работ. А в 2023 году художник провёл выставку «Жажда жизни», которая разместилась в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Живописец предпочитает работать с небольшими квадратными и прямоугольными холстами, на которых он часто изображает портреты исторических деятелей России и Грузии, образы литературных персонажей, выводит пейзажи и натюрморты. Художник близок к «наивному» стилю в живописи, а каждую свою картину он старается наполнять философским и символическим содержанием.

«Это уникальное явление. С помощью пластики, ритма, разнообразия цветовых гамм автор передаёт нам своё мироощущение. Его работы обращены, прежде всего, к чувствам зрителей. Они невольно растворяются в мире, рождённом художником», – так отзывался о творчестве Автандила Андриасова самарский художник Евгений Чертыковцев.

Посетить выставку «Жить вопреки» можно будет с момента её открытия 10 октября по 9 ноября 2025 года. Финалом новой выставки станет благотворительный аукцион, на который будут выставлены работы, вошедшие в эту экспозицию.

10 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!  12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Самара

Новости по теме
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
08 октября 2025, 17:44
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление».  Здравоохранение
105
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
08 октября 2025, 17:34
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей. Бизнес
122
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
08 октября 2025, 17:18
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию... Общество
118
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
203
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
530
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
465
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
685
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
722
