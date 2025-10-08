«Жить вопреки»: в СОУНБ покажут работы незрячего художника Автандила Андриасова

150

10 октября в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки живописи Автандила Андриасова. Грядущая экспозиция получила название «Жить вопреки» – созвучное с непростой судьбой мастера, что являет собой удивительный пример воли к жизни и стремления постичь красоту окружающего мира, несмотря на все преграды.

Автандил Андриасов – наш земляк. Уроженец Грузии, он уже много лет живёт в посёлке Курумоч. В юношеские годы он был подающим надежды спортсменом, пловцом-разрядником, чемпионом своей союзной республики среди юниоров. В 15 лет его подкосило редкое заболевание мышечной системы – миопатия. Недуг быстро прогрессировал и очень скоро молодой человек стал инвалидом, неспособным не только к привычным занятиям спортом, но и к самостоятельному передвижению. Однако Автандил стоически выдержал удар судьбы и твёрдо решил посвятить себя служению искусству, взявшись за мольберт и начав изучать теорию и историю мировой живописи, а также историю своей родной Грузии, которая вдохновляла его на творческие открытия. Впрочем, очень скоро его ожидало новое тяжёлое потрясение: когда ему было немного за двадцать, художник начал терять зрение. Казалось бы, на живописи ему пришлось поставить такой же крест, как и на спорте, и на многих других вещах в жизни. Но нет. Сила духа и до предела обострившееся чувство прекрасного не позволили Автандилу опустить руки.

Творчество незрячего живописца неизвестно широкой публике, хотя в последние годы интерес к нему начинает расти. Картины Автандила Андриасова находятся в частных коллекциях в России и Грузии. Первая персональная выставка мастера получила название «Наив». Она состоялась в марте 2022 года в Тольяттинском художественном музее, в фонд которого была передана часть его работ. А в 2023 году художник провёл выставку «Жажда жизни», которая разместилась в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Живописец предпочитает работать с небольшими квадратными и прямоугольными холстами, на которых он часто изображает портреты исторических деятелей России и Грузии, образы литературных персонажей, выводит пейзажи и натюрморты. Художник близок к «наивному» стилю в живописи, а каждую свою картину он старается наполнять философским и символическим содержанием.

«Это уникальное явление. С помощью пластики, ритма, разнообразия цветовых гамм автор передаёт нам своё мироощущение. Его работы обращены, прежде всего, к чувствам зрителей. Они невольно растворяются в мире, рождённом художником», – так отзывался о творчестве Автандила Андриасова самарский художник Евгений Чертыковцев.

Посетить выставку «Жить вопреки» можно будет с момента её открытия 10 октября по 9 ноября 2025 года. Финалом новой выставки станет благотворительный аукцион, на который будут выставлены работы, вошедшие в эту экспозицию.

10 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ