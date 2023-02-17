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Жить, справляться с бытовыми вопросами пожилым и инвалидам региона помогают центры дневного пребывания

17 февраля 2023 15:52
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В Самарской области работают 15 центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

На территории Самарской области постоянно внедряются новые технологии и методики работы с пожилыми и инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе и присмотре, а также их семьями. Одна из них – центры дневного пребывания, где помогают самым уязвимым группам населения проходить реабилитацию, обучаться навыкам самообслуживания, развиваться и проводить свой досуг, проходить адаптацию под постоянным присмотром специалистов.

Такие центры стали открываться с тех пор, как Самарская область начала апробировать и внедрять федеральный проект «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Эта система – ключевая составляющая национального проекта «Демография».

Проект позволил перезагрузить традиционную модель системы социального обслуживания. Одним из ключевых трендов внедряемой системы стало развитие в регионе стационарозамещающих технологий и социальных сервисов.

В Самарской области работают 15 центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов (или как еще их называют - «Дневные пансионы»). Они функционируют   на территории 9 муниципальных образований региона (Чапаевск, Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Сызранский, Пестравский, Красноармейский). В 2022 году эти центры посетили более 560 человек.

В центрах людям старшего возраста, а также лицам, имеющим инвалидность, помогают восстановить утраченные навыки самообслуживания и функциональные возможности организма, максимально долго сохранить основные когнитивные функции (память, мышление, внимание, речь). Такие центры еще и просто дают возможность преодолеть одиночество и замкнутость, проявить себя в творчестве или позаниматься с психологом.

Предоставление услуг в центрах осуществляется бесплатно, в группах. Занятия проходят как в первую, так и вторую половину дня, и длятся до 4 часов.  Для подопечных Центра по необходимости организуется доставка от дома до учреждения и обратно.

«В нашем центре мы стараемся уменьшить одиночество наших подопечных, улучшить качество их досуга, научить чему-то новому, внедрить в социум. А еще, конечно, облегчить жизнь родственников, чтобы они не уходили с работы, могли осуществлять жизнедеятельность в кругу своей семьи, чтобы их родственники оставались в привычной среде, дома», - рассказывает заведующая отделением «Центр дневного пребывания инвалидов и пожилых граждан» ГКУ СО «Комплексный центр дневного социального обслуживания населения Поволжского округа» Марина Бредихина.

Для того, чтобы посетить Центр дневного пребывания достаточно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.

Жительница Новокуйбышевска Светлана Стефанская воспитывает ребенка с инвалидностью. В настоящее время не работает, так как в течение всего дня занята развитием дочери. Девочка раньше посещала специализированный реабилитационный центр для детей г.о.Новокуйбышевска «Светлячок», затем в школьном возрасте перевелась в школу-интернат, где получила среднее образование. Узнав от знакомых о существовании центра дневного пребывания, семья в 2022 году обратилась туда. Теперь дочь Светланы 2 раза в неделю занимается по индивидуальной программе, обучается независимому проживанию, умению общаться и взаимодействовать с окружением.

«Мы рады, что в нашем городе такой центр существует. Благодаря этому центру наши дети поют, рисуют, занимаются с психологом. Для нас, как для родителей, это большая польза», - говорит Светлана Стефанская.

Значительная часть детей с выраженными умственными нарушениями не может обучаться совсем. В рамках центра комплексная реабилитация молодых инвалидов с ментальными нарушениями помогает достигать подопечным стойкого результата, который позволяет подопечным в дальнейшем самостоятельно проживать, развиваться, справляться с бытовыми вопросами и находиться вне стен дома.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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