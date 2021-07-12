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Жириновский четвертый раз сделал прививку от коронавируса

12 июля 2021 16:56
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Политик сделал прививку препаратом от центра им. Чумакова "Ковивак".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник сообщил о том, что вновь ревакцинировался от коронавируса нового типа, это был уже четвертый укол, передает ТАСС.

"Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от центра им. Чумакова "Ковивак", - сообщил политик в своем Telegram-канале.

Жириновский рассказал, что в сентябре 2020 года он вакцинировался препаратом "Спутник V". "Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", - добавил он.

Третий раз он прививался также вакциной "Спутник V". "Три раза - "Спутник", четвертый раз - вакцина "Ковивак", - сказал он.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" являются двухкомпонентными, "Спутник Лайт" - однокомпонентным.

 

Фото:   лдпр.рф

Теги: четвертый раз Жириновский прививка

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