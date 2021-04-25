Владимиру Жириновскому 75 лет

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье на празднике в честь своего 75-летия указал на важность сохранения русского мира, напомнил об огромной цене революций и пригласил всех на свой следующий юбилей, передает ТАСС.

"Мои 75 лет прошли вместе с моей любимой родиной, с нашей страной. В чем успех нашей политической организации, ЛДПР? В том, что мы никогда не сомневались и никогда даже чуть-чуть плохо не думали о стране", - сказал он, выступая в Колонном зале Дома союзов.

Жириновский призвал "ценить все, что было" в российской истории. "Мы всегда должны быть едины в одном. Это наше пространство, это русский мир, это русская телега, которая идет уже много столетий", - отметил он.

При этом политик также призвал не обострять ситуацию, учитывая происходящее у российских границ. "И это тот случай, когда и власть к нам относится, так сказать, на определенном уровне, ибо мы не толкаем людей в непросветную даль любой революции", - продолжил Жириновский. Он указал, что революции могут казаться красивыми и заманчивыми. "Но те, кто зовут на революцию, они не спросили у молодежи и не сказали ей правду, что вы погибнете все! Все, кто совершал октябрьскую революцию, погибли. Все, кто совершал революцию при Ельцине, погибли, уехали или в тюрьмах", - заявил Жириновский. Он призвал "не тормошить" страну.

Жириновский поблагодарил всех своих соратников и коллег по партии, заметив, что день рождения - не только его личный праздник. Лидер партии указал, что "личность вырастает из коллектива".

Он пригласил всех на свое 80-летие 25 апреля 2026 года, праздник в честь которого может пройти в "ВТБ Арене" или "Лужниках".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС