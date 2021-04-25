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Лидер ЛДПР был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).
Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
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Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

25 апреля 2021 14:30
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Лидер ЛДПР был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, передает ТАСС

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича - депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной думе", - говорится в сообщении.

Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

 

Фото:   Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Теги: Жириновский орден

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