Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, передает ТАСС.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича - депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной думе", - говорится в сообщении.

Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС