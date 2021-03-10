Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков

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В заповедных Жигулях более 1000 растений. Больше половины из них могут порадовать нас своим цветком.

Жигулёвский заповедник приглашает всех, кто любит рисовать, принять участие в конкурсе рисунков «Цветущие Жигули» и «Первоцветы»!

В рамках конкурса предлагаем Вам изобразить любое цветущее растение, произрастающее в Жигулёвском заповеднике. Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Цветущие Жигули»,

— «Первоцветы».

Сроки проведения конкурса: с 3 марта по 20 апреля 2021 г.

Работы принимаются по 15 апреля 2021 г. по адресу: 445362, Самарская область, г.о. Жигулёвск, с. Бахилова Поляна, ул. Жигулёвская, 1.

С требованиями к работам и их оформлению, условиями участия, критериями оценки можно ознакомиться здесь: Положение о конкурсе.

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