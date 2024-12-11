Жигулевский заповедник сохранит смотровой бинокль на горе Стрельной

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В организации сообщили Oboz.info, что бинокли, которые требуется демонтировать согласно решению суда, давно не используются на экскурсионном маршуте.

Соответственно, демонтировать ничего не придется.

Недавно Арбитражный суд Калининградской области постановил в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения демонтировать и уничтожить смотровые бинокли на территории экскурсионного маршрута «Стрельная гора» ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник», а также в городе Калининград. Решение принято в рамках спора индивидуального предпринимателя Дмитрия Доброва и калининградского ООО «РусБина».

По словам представителя заповедника, «конструкция корпуса автоматического стационарного смотрового бинокля AST-2112 в настоящий момент уже не применяется учреждением». Бинокль демонтировали в 2022 году, площадку под него – в 2023 году. Более того, в октябре 2024 года на Стрельной горе установлен новый смотровой бинокль, его торжественное открытие произошло 1 ноября.

Судебный процесс тянется несколько лет, но, судя по всему, заканчивается победой Доброва.

Арбитражный суд Калининградской области посчитал доказанным факт нарушения исключительных прав предпринимателя, но, как выяснилось, в Жигулевске уже нечего демонтировать.